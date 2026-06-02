強化國家無人載具戰略布局 教育部協助宜大建置研發實驗室

行政院政務委員陳金德（中）、立委陳俊宇（左）聽取宜大無人機研究成果。（記者王峻祺攝）

行政院推動「無人載具產業發展統籌型計畫」，政務委員陳金德今天至宜蘭大學城南校區無人機測試基地，主持研究量能會議，決議由教育部協助宜大提升現行無人機碩士學程為「無人載具及人工智慧研究所」，並建置「無人載具研發實驗室」，強化國家戰略及在「非紅化民主供應鏈」上的布局。

宜大城南校區設有「無人機應用研究中心」，更是交通部民航局授權的無人機學術科合格考場，是國內推動智慧農業與無人機技術應用的重要樞紐，陳金德、立委陳俊宇等產官學界，今天與教育部等各部會代表進行無人機產業會談。

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陳金德說，總統賴清德極力推動無人機產業發展，並定位台灣為「無人機民主供應鏈的亞洲中心」，行政院也透過統籌型計畫，從制度法規、創新研發、生產製造等面向，積極協助我國無人載具產業發展。

他說，宜蘭在全國無人載具的產業戰略布局中，具有非常獨特優勢，除宜大城南校區及蘇澳港第一港埠外，未來還將新增空域及海域做為測試用，是台灣少有同時具有空海域測試地點的縣市。

陳金德說，宜大無人機暨智慧農業碩士學程及無人機應用研究中心，在過去幾年打下基礎，未來將在教育部及工研院的協助下，轉型為「無人載具及人工智慧研究所」及「無人載具研發實驗室」，可銜接正在發展中的無人載具、機器人及人工智慧協作的研發與產業需求。

宜大校長陳威戎說，未來設置研究所及實驗工廠後，將可擴大研究範圍，並與工研院緊密交流，深化宜大在無人載具研發及應用領域上的貢獻，成為無人載具國家隊中的重要一員。

宜蘭大學展示無人機研究成果。（記者王峻祺攝）

行政院推動「無人載具產業發展統籌型計畫」，政務委員陳金德至宜蘭大學城南校區無人機測試基地，主持研究量能會議。（記者王峻祺攝）

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