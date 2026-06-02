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    首頁 > 生活

    坊間傳金可AI園區落腳中壢 桃園經發局澄清︰尚未核定設置

    2026/06/02 16:09 記者周敏鴻／桃園報導
    坊間近日出現「金可AI應用園區落腳桃園中壢」文宣，桃園市政府經濟發展局發布鄭重聲明強調「非官方發布訊息」。（圖由桃園市政府提供）

    坊間近日出現「金可AI應用園區落腳桃園中壢」文宣，桃園市政府經濟發展局發布鄭重聲明強調「非官方發布訊息」。（圖由桃園市政府提供）

    桃園市政府經濟發展局針對坊間近日出現「金可AI應用園區落腳桃園中壢」文宣並標註資料來源為桃市經發局等字樣，今天發布鄭重聲明強調「非官方發布訊息」並指出，該園區目前尚在可行性規劃報告審查階段，尚未核定設置。

    近日坊間出現的「金可AI應用園區落腳桃園中壢、打造台灣光學與AI產業新聚落」文宣，標註資料來源為「環境部、桃園市政府經濟發展局」，經發局緊急發布聲明澄清，經發局說明，「金可AI應用服務產業園區」為民間開發園區，業者於去年8月22日辦理公聽會、今年4月21日辦理環境影響評估公開會議，但園區目前仍在可行性規劃報告審查階段，尚未核定設置。

    經發局表示，該案將依據「產業創新條例」、或「都市計畫法」等相關法規進行審查，待產業園區核定設置後，將依法公告，不會以未具名、非正式管道的實體海報或傳單形式進行傳播，若發現相關不法或與事實不符情形，經發局將保留法律追訴權。

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