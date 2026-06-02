買1送18話術騙高額貸款 南市啟動聯合稽查

議員蔡筱薇推銷市長黃偉哲買護膚品，凸顯強迫推銷亂象。（記者王姝琇攝）

免費體驗護膚話術，「買1送18」，最後卻背上數10萬元貸款！民進黨議員蔡筱薇今於總質詢時指出，市府應正視美容產業衍生的高壓推銷、誘導貸款、契約不透明及退費困難等亂象，建立更積極的消費者保護機制。

蔡筱薇化身推銷員向市長黃偉哲推薦「買1送18」護膚品，引誘其開封後強迫買單、貸款甚至開本票。蔡筱薇說，美容消費糾紛已逐漸形成固定模式，業者透過「免費體驗」、「免費護膚」、「贈送試用品」、「填問卷送禮品」吸引民眾進店，接著利用密閉空間、高壓推銷及長時間心理施壓，讓消費者在尷尬與壓力下簽署高額契約。台南每年申訴案就超過百件。

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蔡筱薇表示，美容消費糾紛調解不成立比例，顯示現行仍有相當大改善空間，業者利用商品拆封、契約條文模糊、退費標準不明確等方式拒絕退款，甚至在調解過程中態度強硬，讓消費者求助無門。呼籲市府必須以跨局處合作方式全面介入。

此外，蔡筱薇也點出，台南現行法規仍有不足之處，去年台中曾針對爭議美容業者發布全國首例消費警訊公告，提醒消費者注意相關風險，反觀台南市雖有《台南市消費者保護自治條例》，但現行規定尚無法有效適用於美容消費爭議案件。

黃偉哲表示，在防制此類爭議時，除法律上可採更嚴密的立法來防範，政府也應深入社區鄰里，利用各種場合、管道加強對民眾宣導，最後在執法上，消保官也應主動加強查緝，避免類似爭議一再發生。

法制處指出，美容消費多為訪問交易，依消保法規定可於七日內不附理由退換貨解約。法制處補充，衛生局自5月25日起啟動跨局處聯合稽查，並於2個月內會同消保官、消防局、工務局等機關共同執行30場次查核。另外，為提升第一線稽查人員之查核知能，並確保業者知法合規，消保官對稽查人員及美容業者也已進行3場次之教育訓練與法令宣導。

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