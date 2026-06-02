搭船上課讀歷史！ 台南運河百年走讀+億載金城解密登場

防禦與連結雙軸線探討歷史，「台灣文化大學」今年夏季課程將於7月開課。（圖由南市文化局提供）

「台灣文化大學」今年夏季學校以「防禦與連結—億載金城150年暨台南運河100年」為主題，將於7月10日至12日登場，透過室內講座與運河遊船走讀，帶領學員從歷史地景與城市發展脈絡，重新認識府城百年演變。

文化局指出，今年（2026）為台南2大重要歷史工程關鍵紀念年，二鯤鯓礮台（億載金城）落成150週年，以及台南運河開通100週年。前者象徵清代海防體系的西式軍事轉型，後者則見證城市由舊港埠走向現代化的轉捩點，兩者共同構成台南「防禦起點」與「對外連結」的歷史軸線，深刻影響城市空間與社會發展。

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課程內容分為2大主題。7月10日「億載金城」課程將解析19世紀東亞局勢與海防戰略，從歷史地圖切入，探討西式堡壘建築、古砲研究新發現，以及安平至府城的防禦縱深與稜堡式遺構的歷史意義。7月11日「台南運河」則以五條港水系為起點，回顧運河開鑿前後的港道變遷，延伸至運河與安平、府城的港埠連結，以及族群、產業與城市生活的發展軌跡，並結合影像資料重建百年運河記憶。

這次亮點之一，邀請運河設計者松本虎太後代川上昌明現身，分享家族史料與歷史記憶；另一亮點為「運河遊船走讀」，學員將搭乘露天平底船進行水上導覽，沿途探訪湯匙山古戰場、港仔尾靈濟殿、稅關遺址及河樂廣場（中國城舊址）等地景，從水路視角體驗台南城市變遷與歷史層疊。報名資訊洽「台灣文化大學」官網。

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