苗縣4鄉鎮無公托 議員促設偏鄉托育資源

民進黨苗栗縣議員陳春暖總質詢建議，在卓蘭置小型公托中心及啟動卓蘭水果博物館。（記者張勳騰攝）

苗栗縣議員陳春暖今（2）日於縣政總質詢指出，卓蘭、大湖及獅潭、泰安托育、早療、親子支持與婦幼照顧資源不足，且都沒有公共托育中心，要求苗栗縣政府社會處3個月內盤點卓蘭可用公有場地，評估設置小規模公設民營托嬰中心。社會處長張國棟答詢表示，將盤點卓蘭、大湖之公有閒置空間，評估設立偏鄉小型親子館（托育資源中心），提供課後照顧與親子互動空間。

陳春暖表示，卓蘭人口從3年前約1萬5505人，減少到目前約1萬4374人，3年減少1131人，流失約7.3％；惟人口減少雖非單一原因造成，但托育、早療、親子支持與婦幼照顧資源不足，會直接影響年輕家庭是否願意留下；尤其卓蘭、大湖、獅潭、泰安目前都沒有公托，托育媒合平台上卓蘭居家托育人員僅1位，大湖2位，獅潭與泰安則為零位，與頭份、竹南等人口集中地區差距明顯。

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陳春暖要求社會處3個月內盤點卓蘭可用公有場地，評估設置小規模公設民營托嬰中心，並由社會處、衛生局共同評估早療團隊定期到卓蘭巡迴，在卓蘭衛生所開課，研議偏鄉早療交通補助、接送協助與個案追蹤機制。

張國棟回應，為解決偏鄉保母人才荒，苗縣府已研議開辦「偏鄉居托人員（保母）專業訓練專班」，並爭取經費補助學員，鼓勵在地中高齡及年輕勞動力投入托育行列。早療與個案照顧方面，目前縣府已與伊甸基金會等專業發展遲緩兒童通報轉介中心密切合作；未來將進一步結合衛生局，推動早療專業團隊定期至卓蘭衛生所等據點巡迴開課。對於偏鄉早療家庭，也積極爭取並落實交通補助與接送協助。

此外，陳春暖指出，苗縣府近年積極推動苑裡觀光酒廠與冷鏈物流中心，並規劃透過品牌故事、職人文化及觀光體驗帶動地方發展，她要求縣府啟動「卓蘭水果博物館」、「水果故事館」或「農特產展售中心」等產業平台的可行性評估。

縣長鍾東錦答詢表示，未來苑裡鎮國3交流道旁縣府農業冷鏈中心及酒莊完成後，占地將近4公頃，可以設水果銷售中心，把卓蘭的水果由140縣道運來這裡販售，買氣會比較旺。

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