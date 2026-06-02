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    首頁 > 生活

    超車「全台最大鎮」草屯！ 南投集集人口連2月增幅狂飆

    2026/06/02 15:04 記者劉濱銓／南投報導
    南投集集鎮5000元移居禮金進入尾聲，連2個月人口狂飆，增幅超車「全國最大鎮」草屯鎮。（記者劉濱銓攝）

    南投集集鎮5000元移居禮金進入尾聲，連2個月人口狂飆，增幅超車「全國最大鎮」草屯鎮。（記者劉濱銓攝）

    南投集集鎮公所去年推出移居禮金專案，只要今年5月底以前設籍或遷入戶籍，就可獲5000元，最近4、5月單月人口飆升143、229人，總人口來到1萬400人，相比同樣衝刺人口的「全國最大鎮」草屯，近2月增幅僅105、15人，集集禮金專案進入尾聲，足見「超車」力道驚人。

    南投草屯鎮力拚10萬人口升格為市，近年推出多樣社福措施，尤其1至5歲兒童生日禮金2萬元今年上路，更掀起人口爆發潮，目前人口已達9萬8092人，超越新竹縣竹東鎮9萬7621人，穩坐全國最大鎮，但4月增加105人，5月只多15人，近2個月的成長幅度，明顯輸給集集的單月1、200人。

    集集鎮公所表示，為了重返萬人大關，去年9月推出移居禮金，只要今年5月底以前遷入或設籍在集集，並於8月底仍在籍，就可獲5000元，初期宣傳移籍花了很多心力，甚至在省道架設看板，總算在今年3月突破萬人，並在專案尾聲衝出一波爆發潮，公所之後將加強觀光與各項建設，讓民眾宜居長住。

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