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    首頁 > 生活

    花東鄉親動起來！善心人士集資20萬尋找走失米克斯犬「米腸」

    2026/06/02 16:22 記者劉人瑋／台東報導
    「米腸」是隻白色偏米黃毛色的米克斯犬。（許小姐提供）

    「米腸」是隻白色偏米黃毛色的米克斯犬。（許小姐提供）

    台東海岸線近期可以看到一輛宣傳車放送懸賞消息，一群善心人士開出20萬元獎金找尋白色的米克斯犬「米腸」。米腸的成長坎坷，送養的許小姐交給第一任飼主，飼主是世界知名大廠的工程師，因太太不愛狗而棄養，改送養台東，新主人卻因未繫繩走失。許小姐僱工宣傳也南下尋找，她泣道:「已經不知道還有什麼方法能找到牠」。

    米腸是隻白色偏米黃的5歲米克斯公犬，已結紮，原送養人許小姐4月7日將米腸交給台東飼主後，4月9日在東河鄉的都歷部落走失，原來都是不繫繩的結果，雖然台東的狗主人也辛苦找尋，但一切為時已晚。許小姐則從桃園抱著厚厚的宣傳單南下台東，騎著租來的機車沿路發尋狗傳單、到處找米腸。

    許小姐工作家庭兩頭燒，但自己真無法常來台東找尋，迄今為止已尋了台北、新竹的尋狗團皆未獲佳音，於是除了網路發布消息，同時也僱請宣傳車發布懸賞消息。

    其實不少台東人近期也已發現了宣傳車，許多有愛心的民眾也協助找尋，但不是找不到，就是找錯狗。

    20萬賞金是集結「看過米腸長大」者的善意，許小姐自己掏了6萬元當賞金，「當下心一橫，乾脆賞金開到20萬」，以前看過「米腸」的咖啡店老闆們、朋友得知也紛紛金援，「這是善意的凝結，是一群了解牠坎坷身世的人類所寄予的期待」。

    許小姐說，自己不怪台東飼主，牠也是為了狗，與自己一樣找得十分辛苦，自己也希望米腸能回到她的懷抱、不要再繼續流浪。

    原送養人許小姐抱持著「送出牠就是要牠能安居到老」心態。（許小姐提供）

    原送養人許小姐抱持著「送出牠就是要牠能安居到老」心態。（許小姐提供）

    許小姐雇用宣傳車尋找走失犬「米腸」。（許小姐提供）

    許小姐雇用宣傳車尋找走失犬「米腸」。（許小姐提供）

    為了尋找走失犬「米腸」，許小姐耗費體力與金錢，十分焦急。（許小姐提供）

    為了尋找走失犬「米腸」，許小姐耗費體力與金錢，十分焦急。（許小姐提供）

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