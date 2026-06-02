「台南地王」希爾頓進駐效應發酵 藍晒圖文創園區大規模招商

台南藍晒圖文創園區啟動11年最大招商。（南市文化局提供）

台南知名藍晒圖文創園區啟動11年來最大規模招商計畫，此次共釋出8處旗艦空間及13間微型工作室，合計21個進駐單位，空間規模自8坪至132坪不等，並開放單一或複數空間組合申請，提供高度彈性的投件選擇。

周邊發展亦持續升溫，原大億麗緻酒店舊址，由希爾頓集團與福泰飯店共同打造「台南希爾頓世家酒店（Signia by Hilton Tainan）」，預計於今年11月開幕，加上鄰近台南刑務所文化園區發展可期，將進一步帶動區域觀光與商業動能。

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藍晒圖文創園區位於南市中西區精華地段，鄰近百貨商圈、旅館及多個文創據點，交通便捷、人潮穩定，所在區段更為115年公告土地現值的地王區域之一。園區雖屬微型規模，但自開園以來即具高能見度，長期為台南代表性文創聚落，持續吸引觀光人潮與創業團隊進駐。

文化局指出，藍晒圖前身為司法宿舍群，於2015年轉型為文創園區後，成功推動老屋再生與文化創意產業發展。11年來園區串聯台南400、設計展及台灣文博會等大型活動，累積豐富文化能量，並扶植近70個文創品牌進駐，成為青年創業與文化產業育成基地。

文化局表示，此次招商將同步調整租金計費方式，並導入多元組合與彈性機制，以提升營運效率與空間使用效益，期盼吸引更多新創團隊、文化品牌及跨域產業進駐，強化園區創新動能。

招商自5月29日起公告至6月29日止，為期1個月；文化局將於6月5日下午3時至5時及6月6日下午1時至3時，安排專人現場帶看屋。

原大億麗緻酒店由希爾頓集團與福泰飯店共同打造「台南希爾頓世家酒店」，將於今年11月進駐，可望帶動周邊藍晒圖商機。（記者洪瑞琴攝）

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