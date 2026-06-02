「消暑為主避免高油炸高油鹽」卻錄取炸雞、刈包... 竹市府招商遭質疑內定

質疑新竹市主辦市集招募已內定攤位，網友批招募消暑攤位結果炸雞等高油高鹹攤位都錄取。（照片取自網路公告貼文）

新竹市有網友在臉書社群「新竹大小事」發文抱怨，竹市文化局主辦的市集招商，招募類型說商品以消暑為主，避免高油炸、高油鹽，結果錄取名單公布：韓式炸雞、刈包、麻糬、狀元糕每場都有錄取，其他與消暑有關的攤商一場都沒錄取，質疑文化局早已有內定人選，何必公開招商，浪費攤商時間填一堆表格？且此次活動有好幾場，為何不是讓每個攤商有錄取1到2場的機會，而不是某幾個攤商每場都錄取，質疑市集錄取名單有失公平。

文化局表示，2026風城藝術節因暑假辦理戶外系列表演，場地擴及各大公園、宮廟，因此規劃部分場次招募美食市集，有關各場次重複攤位，招商並未限制單一攤商僅能報名單一場次，多數報名攤商皆報名重複場次，加上報名攤商數量有限，符合招商條件，且達到審查基準的攤位皆有重複。有關招募品項，因活動時間適逢晚餐時間，市集攤位除冰品、飲品，也納入可供飽足的鹹食及麵包；審查基準為食品衛生、適合親子及夏日美食，攤位布置及商品包裝等項目，並未僅以「消暑」作為審查標的，希望讓民眾除欣賞藝文演出，也能享受多元美食。

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網友發文質疑文化局的市集攤位招商早已內定攤位，尤其攤費500元，看起來很友善，卻看得到吃不到。且招募商品品項以消暑為主，結果韓式炸雞、刈包、麻糬、狀元糕每場都錄取，但與消暑有關的攤商卻一場都沒錄取，認為市府根本已內定攤位，讓想參加市集的攤商陪榜而已。

質疑新竹市主辦市集招募已內定攤位，網友批招募消暑攤位結果炸雞等高油高鹹攤位都錄取。（照片取自網路公告貼文）

質疑新竹市主辦市集招募已內定攤位，網友批招募消暑攤位結果炸雞等高油高鹹攤位都錄取。（照片取自網路公告貼文）

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