與輝達團隊相見歡 蔣萬安：文湖線計畫導入AI優化

台北市長蔣萬安。（記者甘孟霖攝）

輝達落腳北市，台北市長蔣萬安今（2）日上午與輝達副總裁及技術團隊會面。蔣萬安受訪說，雙方談得非常愉快，接下來針對文湖線導入AI優化計畫，初步成果非常興奮；另外也針對北市未來，不管是安全、經濟還有交通等層面，導入AI的各項應用等討論。

蔣萬安今至議會市政總質詢前受訪表示，上午有跟輝達副總裁以及整個技術團隊會面，雙方談得非常愉快，也聊到了很多接下來具體合作的項目；特別對於目前文湖線整體的導入AI、全面優化以及計畫，初步的成果都非常的興奮，接下來也會在各項國際會議上面來展出。

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他說，另一方面也談到針對台北市未來，不管是安全、經濟還有交通等層面，導入AI的各項應用，不管是智慧交通、都市更新的加速審查，以及包括防救災的各項模擬等等，其實都讓雙方對後續對接，更聚焦而且有更具體的合作項目。

媒體問，民進黨籍立委吳思瑤批評文湖線優化還要等10年太慢？蔣萬安說，吳委員要好好關注市政，這是2個專案，1個是2036年，文湖線就達到了使用年限，必須要全面的更新；導入AI，是今年就已經啟動，明年就會完成的專案，這是完全2個專案，不要混為一談。

另外，針對台灣2030年前是否不缺電，輝達執行長黃仁勳日前被問到時脫口「Maybe」，總統賴清德今強調穩定供電到2032年以前都沒有問題。蔣萬安說，今天在跟輝達團隊溝通交換意見時，也特別提到黃仁勳所說的「五層蛋糕」，最基礎的就是能源電力，所以還是要再呼籲中央政府，必須擬定正確的能源政策，才能夠提供穩定、安全、具有韌性的能源供應，才能夠符合產業以及民眾使用的需求。

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