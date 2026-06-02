建立校園反毒防護網 國教盟：政府、學校、家長與民團攜手保護

國教盟長期關注青少年毒品問題，認為政府、學校、家長及民團都應該站在保護孩子的立場，共同有效反毒。（圖由國教盟提供）

教育部宣布新學年起將把唾液快篩納入校園毒品防制輔助工具，引發教育界不同聲音。全國教育產業總工會今質疑，反毒責任不應層層下放給學校。長期關注青少年毒品問題的國教行動聯盟則表示，面對依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）等新興毒品快速滲入校園，政府有必要善用新工具協助第一線及早發現高風險學生，重點不應停留在「要不要快篩」，而是如何讓制度更精準、更有配套，認為政府、學校、家長與民團都應站在保護孩子的立場，共同建立更完善的校園防護網。

國教盟理事長王瀚陽指出，近年依托咪酯等新興毒品常偽裝成電子煙彈，透過社群平台、網路交易及同儕管道流入校園，對青少年健康、校園安全及公共秩序都形成威脅。毒品型態不斷翻新，若校園反毒仍完全依賴傳統宣導與事後處理，恐怕難以及時掌握學生接觸毒品的風險。

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王瀚陽表示，教育部導入唾液快篩，應被視為現行「特定人員尿液篩檢制度」下的輔助工具，而不是針對所有學生的全面普篩。校園原本就有針對高風險、疑似藥物濫用學生的特定人員篩檢機制，唾液快篩最大的價值在於提高時效性。過去尿液篩檢程序較為繁複，且部分新興毒品代謝速度快，確實可能增加查驗困難。若能透過唾液快篩及早發現異常情況，再依法銜接尿液確認檢驗與後續輔導程序，將有助於提升校園反毒工作的即時性與有效性。

王瀚陽強調，任何防制措施都必須兼顧學生權益與隱私保障，唾液快篩上路前，教育部應明確化特定人員認定程序、家長知情機制、學生隱私保護、資料保存規範，以及篩檢後的春暉輔導與醫療轉介流程，避免因缺乏標準而產生爭議。

國教盟認為，面對喪屍煙彈快速蔓延，校園反毒不能只停留在宣導，更需要早期發現與即時介入，社會應該關注的是如何降低學生接觸毒品的風險，而不是讓反毒政策陷入教育部與教師團體之間的對立。政府、學校、家長與民間團體都應站在保護孩子的立場，共同建立更完整的校園防護網。

王瀚陽呼籲，教育部應持續推動校園反毒工具升級，同時把第一線所需的配套補足。唾液快篩不是萬靈丹，但在新興毒品快速變化的時代，它可以成為及早發現、及早輔導的重要輔助工具。關鍵在於制度要精準、程序要清楚、輔導要接得住，才能真正守住校園安全防線。

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