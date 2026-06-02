培養美學素養、創意思考 藝術繪畫工作坊走進北市6國小

關注兒童藝術教育與文化發展，Kidz Jam教學團隊以藝術繪畫工作坊，帶領內湖國小、麗山國小、胡適國小、東湖國小、成德國小以及南港國小深入繪畫的樂趣。（圖由議員何孟樺提供）

關注兒童藝術教育與文化發展，Kidz Jam教學團隊以藝術繪畫工作坊，帶領內湖國小、麗山國小、胡適國小、東湖國小、成德國小以及南港國小深入繪畫的樂趣，台北市議員何孟樺也期待，培養孩子的美學素養、創意思考能力與獨立觀察力，期待讓藝術真正走入校園，成為孩子們日常生活與學習的一部分。

此次藝術繪畫工作坊獲得財團法人江許笋文教基金會支持，特別邀請長期推廣兒童藝術教育與創作交流的Kidz Jam擔任工作坊教學團隊，透過自由創作、互動引導與跨媒材體驗，鼓勵孩子以不同方式表達情緒與觀察世界，讓藝術不只是技巧學習，更成為孩子建立自信與想像力的重要媒介。

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工作坊課程內容結合色彩觀察、團體共創及生活美感練習，希望透過更具互動性的教學方式，引導孩子從日常生活中發現創意與美感。Kidz Jam 團隊表示，希望孩子們在創作過程中，能夠勇敢表達自己的想法，並從藝術中找到與他人交流與理解世界的方法。

透過此次藝術繪畫活動，學生們將藉由藝術創作、互動課程與作品分享，實際接觸不同形式的藝術表現，並在創作過程中學習如何表達自己的觀察、情感與想法。除了提升孩子們對藝術的興趣，也希望進一步培養其團隊合作、溝通表達與自主思考能力，讓藝術不只是課堂中的一部分，更成為孩子理解世界的一種方式。

何孟樺希望，透過藝術課程與創作交流，讓孩子們擁有更多元的學習與想像空間，也讓藝術教育成為陪伴孩子成長的重要力量。她也認為，藝術教育不只是學習繪畫技巧，更重要的是培養孩子的感受力與思考能力，美學教育能幫助孩子學習觀察世界、建立自我表達能力，更能在創作過程中培養自信與創造力，因此一直希望能將更多藝術文化資源帶進港湖地區，讓孩子們在成長過程中擁有更多接觸藝術與發揮想像力的機會。

透過此次藝術繪畫活動，學生們將藉由藝術創作、互動課程與作品分享，實際接觸不同形式的藝術表現，並在創作過程中學習如何表達自己的觀察、情感與想法。（圖由議員何孟樺提供）

工作坊透過自由創作、互動引導與跨媒材體驗，鼓勵孩子以不同方式表達情緒與觀察世界，讓藝術不只是技巧學習，更成為孩子建立自信與想像力的重要媒介。（圖由議員何孟樺提供）

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