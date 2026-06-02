嘉市觀光推介會 「木都」魅力驚艷南韓釜山

嘉義市長黃敏惠率團今天在南韓釜山舉行「觀光旅遊推介會」。（圖由嘉市政府提供）

嘉義市長黃敏惠率團赴南韓拓展城市觀光交流，今天在釜山舉行「觀光旅遊推介會」，以「嘉義式感性」為主題，向當地業者介紹嘉市融合木都文化、老屋美學、特色咖啡店與城市設計能量的獨特魅力，現場吸引63家南韓旅行社及4家航空業者參與，受到當地旅遊業界高度關注。

近年台灣與南韓雙邊觀光交流持續升溫。根據交通部觀光署統計，南韓已成為來台第3大客源市場，2025年來台旅客達101萬6652人次，僅次於日本及港澳。

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另外，根據釜山官方統計，今年第1季前往釜山的外國旅客中，台灣旅客更以20萬8984人次高居第1位，顯示雙邊觀光往來熱絡，市場發展潛力龐大。

今天上午在釜山樂天飯店登場的推介會，市府團隊攜手嘉市城隍廟、嘉市旅館商業同業公會、商圈文化促進協會、民宿文化發展協會等共同組成「嘉義隊」介紹嘉市城市品牌與觀光亮點；城隍廟吉勝堂什家將也在現場帶來民俗文化展演，推廣夜巡諸羅城活動，讓世界看見嘉義珍貴的文化資產城隍中元祭。

黃敏惠表示，市府2024年赴首爾舉辦觀光推介會後，南韓旅客來嘉市住宿人次較2023年成長高達3.8倍；今年第1季嘉市外國住宿旅客中，南韓旅客人數亦名列第2，顯示嘉市深耕南韓市場的成果逐步展現；嘉市已準備好旅宿、美食與獎勵補助資源，期待吸引更多南韓旅客走進嘉義，帶動觀光經濟動能。

釜山觀光協會（BTA）李泰燮會長、南韓旅行業協會（KATA）嶺南支會事務長金基林表示，南韓旅遊市場近年越來越重視深度文化旅遊與地方特色體驗，此次推介會讓南韓業界對嘉市留下深刻印象，期待未來與嘉市持續深化觀光合作。

嘉義城隍廟吉勝堂什家將在現場帶來精彩的民俗文化展演。（圖由嘉義城隍廟提供）

嘉義市長黃敏惠（右二）向南韓旅遊業界介紹「嘉義式感性」旅遊特色。（圖由嘉市政府提供）

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