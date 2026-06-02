黃仁勳掀「重視台語教育」討論潮！ 向陽：這是很好的現象

虎科大邀請台灣台語現代詩重要代表作家向陽（本名林淇瀁）演講。（記者李文德攝）

輝達執行長黃仁勳日前在台北宴請台灣供應鏈夥伴，多次以流利台語與民眾互動，也讓社會看見母語所蘊含的文化認同。國立虎尾科技大學今（2）日邀請台灣台語現代詩重要代表作家向陽（本名林淇瀁）演講。面對記者詢問黃一事，向陽認為能夠引起各界重視台語教育，「是很好的現象」。

黃仁勳23日再度抵台，面對民眾多次用台語互動，彰顯其熱情，而網路也瘋傳一段影片，黃仁勳邊吃冰棒，用台語對身旁小朋友讚「好呷（好吃）」，孩子一臉茫然，經大人翻譯後才用中文回應，隨後家長鼓勵孩子用英語與黃仁勳交流。

請繼續往下閱讀...

不過黃仁勳用台語詢問「你袂曉講台灣話喔？（你不會講台語嗎）」、「講來聽看覓（講來聽看看）」，最後對小朋友說「You need to learn Taiwanese。（你應該學習台語）」，影片曝光後，也讓各界再次注意是否該重視本土語言。

向陽今下午受虎科大之邀，出席「福爾摩沙之聲・本土語大師講座」，演講中他先從成長背景開始，如何走出文學發展之路。他強調，台語詩是一種觀看土地、理解歷史與感受人民生活的方式，他多年的創作希望讓母語文學得以跨越世代持續流傳。

面對記者詢問黃仁勳一事，向陽表示，能夠引起各界注意台語教育是非常好的現象，作為國際間重要的企業家，用台語與民眾交流無數次，可見對於台灣的感情深厚，不過各界也不要將小朋友放在重點，而是需要從家庭、學校教育省思，「我們要重視自己的語言」，此次引起討論，是非常正面的事情。

副校長陳大正表示，全校大約1.2萬人，2023年起語言中心推動本土語大師講座，已成為學校重要的人文品牌，甚至在五專、大學部本土語言選修課程，也愈來愈多人修課，初步分析至少有5成以上學生都能夠應用在生活之中，黃仁勳用台語與民眾自然互動引起討論，也正好提醒學生具有國際競爭的人才，不僅要有專業知識素養，更要理解自身文化根源，盼講座深化學生內心，理解本土語言重要的意義。

面對記者詢問黃仁勳來台，掀起重視台語教育風潮，向陽認為「這是好現象」。（記者李文德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法