名醫陳堯俐仲介「赴中國換肝」賺千萬 中山附醫：已停聘

換肝名醫陳堯俐仲介病患到中國換肝、換腎被判刑，衛福部廢止醫師執照。（翻攝自中山附醫官網）

台灣換肝名醫陳堯俐非法仲介9名病患到中國換肝、換腎，賺得1466萬仲介費，違反人體器官移植條例遭到判刑，衛福部以嚴重違反醫學倫理及人體器官移植條例，廢止醫師執照，成為國內首例因非法器官仲介遭廢照的醫師，其先前任職的中山醫學大學附設醫院表示，收到衛福部公文後已停聘陳堯俐。

陳堯俐任職彰化基督教醫院期間，自2008年起，非法安排9名病患到中國進行移植手術，其中一人花了1400萬元，結果術後不到2週就去世，另外3人2年內離世，1人也在術後5年過世；陳堯俐後來離開到中山附醫擔任副院長一職。

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中山附醫發出聲明表示，為配合司法調查，陳堯俐教授自2024年12月起即已免兼副院長之行政職；衛生福利部行政處分公函已送達對陳堯俐教授本人，本院在獲悉該公函內容後，依本院主治醫師聘任規則及人事評議考核委員會決議，已停聘陳堯俐。

中山附醫也說，陳堯俐於彰化基督教醫院任職期間發生案件，本院非司法單位也非主管機關故無管轄權，對案情一無所悉，無法評論。

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