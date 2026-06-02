30年以上老屋修繕 政府幫付65％費用最高補助960萬元

提高30年以上老屋機能，中央推出老屋延壽補助計畫，修繕費用由政府補助65%。（記者黃淑莉攝）

內政部計畫投入50億元，推動老屋延壽補助計畫，針對屋齡30年以上的公寓、透天住宅，政府最高補助修繕費用65%，最高可補助960萬元，雲林縣府已著手相關作業，最快7月受理民眾申請。

有鑑國內屋齡30年以上建築物，逾半數有空間機能不足、無障礙設施不足、管線老化及高齡者居住不便等問題，加上超高齡社會、極端氣候、地震風險及國家情勢變動等種種挑戰，內政部推出老屋延壽補助計畫，改善既有建築物的機能，提升居住環境。

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雲林縣府建設處表示，補助對象屋齡達30年以上的合法建築物，屬4至6樓集合住宅，及6樓以下的透天住宅，補助項目有建物室外的公共區域管線更新、立面及外牆磁磚修繕、屋頂防水、新增昇降設備及無障礙設施，修繕費用政府補助65%、住戶自行負擔35%，最高每棟公寓可補助960萬元。

室內空間優化部分，則有扶手更新、高低差改善、地面防滑及防墜設施等，最高每戶可補助20萬元，如有高齡弱勢者，更可加碼至每戶30萬元。

建設處指出，雲林全縣住宅有24萬棟，其中有63%平均屋齡達40年，約15萬1200棟，另有50棟屋齡30年以上的6樓以下公寓。今年中央核定補助雲林4025萬元，明年補助1.2億元。

建設處說，近來縣府接獲許多電話詢問老屋延壽補助計畫，但要提醒民眾注意，申請補助前要先確定建築物結構性能安全無虞，這部分也有補助，初步評估最高補助1.5萬元，詳細評估每棟最高補助40萬元，縣府預計最快7月受理申請。

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