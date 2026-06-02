花蓮日出大道成摔車大道？ 議員建議改柏油鋪面

傅崐萁任內推動的花蓮市日出大道爭議不斷，遇到下雨就變成摔車大道。（記者王錦義攝）

花蓮日出大道啟用至今爭議不斷，縣議員謝國榮指出，兩側車用道路石材鋪面光滑，雨天屢釀民眾騎車滑倒，簡直變成摔車大道，建議改為柏油鋪面增加止滑度；縣議員魏嘉賢則說，大道名稱多變且定位不明，影響城市發展。縣府建設處表示，已正式命名為「日出大道」，去年也透過打磨方式增加摩擦度，不過改成柏油鋪面茲事體大且需龐大經費，需審慎評估。

無黨籍縣議員魏嘉賢今天在縣議會定期大會總質詢指出，日出大道是縣內耗資上億元的重大建設，完工至今正式的名稱到底是香榭大道，還是日出香榭大道，還是日出大道，在名稱與定位不明的前提下，如何讓民眾相信這條大道可以帶動城市發展。

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魏嘉賢還說，日出大道完工後，兩側車道因止滑不足的問題，雨天時常傳出民眾騎車滑倒的情況，近日更傳出有人走在中間步道不慎踩到鬆動的水溝蓋，造成腿部及鼠蹊部受傷送醫，質疑大道的安全性；無黨籍縣議員謝國榮也針對日出大道鋪面石材不止滑一事，建議建設處打掉道路兩側的石材，改成柏油路面，甚至可以用其他顏色增加美觀度。

對此，建設處長鄧子榆表示，當初計畫名稱為香榭大道，完工後因道路鄰近太平洋，便結合東部的日出景觀，在1至2年前正式命名為「日出大道」；石材鋪面止滑部分，完工後有針對兩側車道做英式擺錘試驗，確認花崗岩鋪面的摩擦係數與柏油鋪面差異不大，也符合安全標準。

鄧子榆說，日出大道使用一段時間後，屢接獲民眾反映兩側車道路口易打滑問題，建設處也在去年透過打磨方式提高路口石材鋪面的摩擦係數，由於打掉石材改為柏油鋪面工程茲事體大，也需要龐大的經費，且無法改善因兩旁房舍基地高度不一產生路面傾斜的問題，需要審慎評估。

針對民眾不慎在日出大道中間人行道踩到鬆動的水溝蓋受傷一事，鄧子榆說，經查發現事故區域為綠帶範圍並非通行空間，水溝蓋較鬆主要是方便後續修繕工作，事後已請廠商全面巡查、養護設施，也提醒鄉親若需跨越綠帶請多留意。

花蓮日出大道是前縣長傅崐萁任內推動的重大建設，先耗資近2億把自由大排水溝（溝仔尾）加蓋，然後耗資約近4億鋪上厚達15公分的黑白花崗岩，費時快10年才完成不到一公里的「高級道路」，興建前就爭議不斷，發生中央補助未過、地方就先買好石板，施工後又發生斜度過度傾斜、鋪面易滑等問題，前代理縣長蔡壁仲原先把兩側道路石板改為柏油鋪面，但在徐榛蔚任內又改回石板路因而被扣補助款，還被監察院檢討。

傅崐萁任內推動的花蓮市日出大道爭議不斷，遇到下雨就變成摔車大道。（記者王錦義攝）

傅崐萁任內推動的花蓮市日出大道爭議不斷，遇到下雨就變成摔車大道。（記者王錦義攝）

傅崐萁任內推動的花蓮市日出大道爭議不斷，最近有民眾踩到水溝蓋就直接摔入受傷。（記者王錦義攝）

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