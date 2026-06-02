海生館「海岸共聲」6/6登場！ 夜宿限時「4人同行1人免費」

海生館夜宿限時「4人同行1人免費」。（記者蔡宗憲攝）

為響應一年一度的「世界海洋日」，國立海洋生物博物館連續15年不缺席，今年特別以「海岸共聲」為主題，將於6月6日隆重登場！主辦單位這次打破傳統框架，結合海洋教育、環保淨灘與音樂盛會，邀請金曲歌手戴曉君、瑪莎露樂團熱力開唱。更祭出超級好康，限時推出夜宿海生館「4人同行1人免費」的超值優惠，邀請民眾一起用行動與歌聲重新連結海洋。

屏東海生館表示，海洋與恆春半島的常民生活、島嶼文化密不可分。今年「海岸共聲」特別邀請原民創作型歌手戴曉君及瑪莎露樂團蒞臨現場，希望用渾厚、具穿透力的音符，拉近人與土地、海洋之間的情感連結。

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當天活動動靜皆宜，除了邀請民眾親自走上沙灘參與「淨灘行動」（採事先報名，額滿為止）外，現場更規劃「海洋任務闖關」、「海洋科教體驗區」，以及「原住民傳統漁獵文化移動展件」、「SEA YOU海廢特展」等。海生館今年也攜手海保署海廢再生聯盟及伸仁紡織、華美光學、詠麗生技等在地與環境友善企業，贊助多樣海廢再製商品，館內商店也同步設置海廢專區，讓民眾看見永續消費的無限可能。

為了實質回饋熱愛海洋的力行者，海生館更祭出大紅包！凡於6月5日至6月8日期間，報名夜宿海生館（不限標準或套裝行程），只要4人皆為6歲以上，並在訂單備註打上「世界海洋日」，即可享有「4人同行、1人免費」的限定優惠。

屏東海生館強調，希望透過這次深度夜宿與音樂海洋祭，讓民眾在海風與樂音中，重新感受這片土地孕育出的海洋記憶，讓生態保育不再只是口號，而是內化為日常守護海洋的實踐力量。

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