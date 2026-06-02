台東6商圈獲活絡商圈補助 經濟部核定235萬元經費

經濟部商業發展署「115年活絡商圈補助計畫」，台東縣包括鐵花商圈在內6個商圈組織提案，獲得補助。（台東縣府提供）

經濟部商業發展署近日公布「115年活絡商圈補助計畫」審查結果，台東縣包括鐵花商圈、東糖商圈等共計6個商圈組織提案，全數獲得補助，核定總經費達235萬元。縣政府表示，本次獲補助商圈涵蓋市區、濱海及縱谷地區，展現各商圈深耕在地特色與創新發展的成果。

縣政府指出，「115年活絡商圈補助計畫」由經濟部商業發展署推動，主要透過商圈特色行銷、資源整合及人才培力等方式，提升商圈競爭力並帶動地方觀光與消費動能。台東市區鐵花商圈發展協會及太麻里商圈協會分別獲核定50萬元補助，將結合地方特色與觀光資源，規劃多元行銷推廣活動，提升商圈品牌能見度與旅遊吸引力；富豐社區發展協會及台東好物協會各獲40萬元補助，透過地方產業串聯及特色商品推廣，帶動區域經濟發展；鹿野高台商圈組織獲補助35萬元，將結合慢旅體驗與地方文化特色，深化商圈品牌形象；關山鎮商圈組織則獲補助20萬元，透過商圈營造及特色活動辦理，活絡地方商業發展。

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獲補助計畫內容涵蓋慢旅體驗、伴手禮行銷、散策市集、特色產業推廣及跨域資源整合等多元面向，充分展現臺東各商圈結合地方文化、自然景觀及產業特色的創新能量。縣府強調，未來將持續結合中央政策及地方資源，陪伴商圈組織深化特色發展，促進產業合作與區域串聯，打造兼具觀光魅力、消費活力及永續發展的商圈環境。

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