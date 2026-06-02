陽明交大團隊參與國際無人潛水艇賽事 擠進決賽展現研發實力

陽明交大學生組成ORCA AUV無人潛水艇團隊，參加「SAUVC 2026新加坡自主式水下無人機挑戰賽」挺進決賽。（陽明交大提供）

陽明交大學生組成ORCA AUV無人潛水艇團隊，日前參加「SAUVC 2026新加坡自主式水下無人機挑戰賽」，在來自世界各地超過50支隊伍的競爭中成功挺進決賽，最後雖未能擠進前三，但團隊仍透過這項賽事驗證潛水艇自主導航與水下感測等系統整合能力，展現扎實研發成果與國際競爭力。

ORCA AUV團隊由機械工程學系教授賴錦文與蔡佳宏共同指導，集結12名來自機械工程學系與電機工程學系的跨領域學生團隊，透過視覺影像辨識、自動控制與動力系統整合，打造具備自主決策能力的無人潛水艇系統。

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而競賽包含資格賽與決賽兩大關卡。資格賽要求潛水艇在無人操作情況下自主穿越指定尺寸門框，並完成迴轉後再次穿越；決賽則涵蓋水下導航、水下通訊、水下取球與放球等任務，所有操作皆須由系統自主完成，考驗團隊在感知、控制與決策等核心技術的整合能力。

SAUVC為亞洲具代表性的自主式水下無人機競賽之一，吸引來自新加坡、中國、印度、馬來西亞、土耳其等國隊伍參與。陽明交大ORCA AUV團隊為今年台灣唯一入選參賽的隊伍，最終成功取得決賽資格，與國際頂尖學生團隊同場競技。

賴錦文表示，比賽的主要目標為培養學生投入海洋機器人領域，並促進自主式技術於海洋探索、海底搜救、水下巡檢與水下作業等應用發展。競賽內容強調無人載具的自主能力與系統整合能力，對參賽隊伍而言是一項高度挑戰。

ORCA AUV團隊學生吳柏劭表示，備賽過程中面臨不少挑戰，包括機體漏水、影像辨識失敗及定位精度不足等問題，皆透過反覆測試與團隊合作逐步克服。此次參賽成員中亦有許多新加入團隊的學生，雖仍在熟悉系統操作，但大家仍投入大量時間與心力，最終順利完成系統開發、測試與競賽任務。

ORCA AUV團隊成立於2018年，由機械工程學系、電機工程學系及資訊工程學系學生共同組成。團隊依功能分為機構設計組、機電整合組以及控制、感知與決策組三大組別，透過跨領域合作完成自主式水下無人機的開發與測試。團隊期望透過參與國際競賽累積更多自主式水下系統實作經驗，持續精進技術能力，未來在國際舞台上爭取更優異成績。

陽明交大學生組成ORCA AUV無人潛水艇團隊，參加「SAUVC 2026新加坡自主式水下無人機挑戰賽」挺進決賽。（陽明交大提供）

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