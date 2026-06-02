高雄市教師墜樓網熱議 諮商全聯會籲強化教師心理支持

日前發生高雄國小師墜樓案，引起各界關注。（資料照）

近期高雄某國小教師發生墜樓憾事，引起各界關注與討論，且網路言論出現諸多揣測內容，甚至出現獵巫亂象。諮商心理師公會全聯會強調，對自殺事件的評論應更加謹慎，並尊重隱私與後續負面效應，也呼籲政府注意教師心理健康議題，盡速給予回應與改革。

諮商全聯會常務理事胡延薇解釋，現代教師面臨高度挑戰，除教學與行政負擔外，經常要面對學生情緒與行為問題、親師衝突、校園危機事件處理，同時還有各類調查與申訴程序等帶來額外壓力，若長期缺少支持、放任壓力長期累積，容易對個人心理健康造成影響。

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此外，諮商全聯會理事陳劭旻表示，隨著家長對教師角色的期待升高，校園中學生情緒與行為問題也越來越複雜，教師經營班級比以往更加困難，加上家長或學生動輒申訴或在群組網路中批評，直接面臨校事會或目睹同事被申訴與調查，都使教師產生「防禦性教學」作為，趨於保守因應、避免爭議。

諮商全聯會理事長蔡曉雯強調，近年來實務現場發現，教師因帶著職場的心理創傷經驗來諮商的人數增多，包括被申訴、語言攻擊的經驗、面對情緒行為失控學生莫可奈何，伴隨著無法保護其他學生的恐懼感，以及孤軍奮戰的處境，近期的憾事也顯示教師處境並迫切需要回應與改革。

蔡曉雯指出，面對高難度的學生，校園應啟動以校長為首的輔導團隊共同因應，建立危機處理SOP、釐清家長親職責任，避免教師獨自承擔所有責任，在教師面臨申訴時，應給予實質法律協助，並以制度改革杜絕濫訴，非重大事件，應以學校團隊和家長的溝通取代申訴。

另蔡曉雯也強調，當前校園濫訴、師生與親師關係緊繃、行政壓力高漲、教師倦怠與無力感是普遍存在的痛處，不只是個人議題，更與學生福祉、校園氛圍及教育品質密切相關，政府應強化教師心理健康支持系統，提供充足的資源，將心理健康照護視為專業工作的一部分。

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