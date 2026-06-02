提升數位便民 苗議員建議青年AI工具補助與福利查詢平台

因應AI時代來臨，民進黨苗栗縣議員羅貴星總質詢建議苗縣府建立工具補助與福利查詢平台。（記者張勳騰攝）

民進黨苗栗縣議員羅貴星今（2）日總質詢關注AI治理、福利整合、弱勢長照等議題，因應進入AI時代，羅貴星建議苗栗縣政府訂定「苗栗縣政府 AI 使用指引」及「苗栗福利補助自己查」整合平台等，苗縣府數位研考處長黃智群答詢表示，將成立AI專案小組，跨局處研擬AI發展策略及智慧城市建設，目前正開發AI智慧客服輔助系統，讓服務鄉親更到位、更有效率。

羅貴星質詢指出，新竹市已推出青年 AI 數位工具補助，苗栗縣也可研議試辦青年 AI 工具補助或培力計畫，協助青年、農民、店家、民宿業者與地方團隊，運用AI製作行銷文案、海報、短影音、外語介紹及企劃書，降低學習與創業成本。

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在數位便民方面，羅貴星表示，苗縣府網站資訊分散，民眾查詢育兒補助、長照資源、老人津貼、弱勢協助時，常無所適從。他建議仿效新北市「福利補助自己查」模式，建立「苗栗福利補助自己查」整合平台，方便民眾查詢。

數位研考處長黃智群回應，縣府因應人工智慧時代來臨，持續推動「智慧服務」與「數位治理」，首先將成立AI專案小組，跨局處研擬AI發展策略及智慧城市建設。在便民服務方面，持續強化成為智慧生活平台，將各項補助、申請、查詢業務等線上服務全面整合。另外，目前正在開發AI智慧客服輔助系統，讓服務鄉親更到位、更有效率。

此外，羅貴星表示，弱勢家庭即使取得公費安置補助，仍可能因各種耗材費面臨「補助後仍住不起」的困境。他要求長照處三個月內盤點補助標準、實際差額、簽約床位、候補人數等，並於六個月內提出「弱勢住宿式服務公費安置專案」，研議補足雜費差額、增加公益床位、擴大簽約機構，並媒合公益資源，建立支持平台。

縣長鍾東錦回應，會在鄉鎮市長聯誼會中提出討論，因為個案家庭狀況，鄉鎮市公所比較了解，因需要幫助的人很多，因此苗縣府將與各鄉鎮公所合作，透過民間募款、公家單位把預算擴大，也希望議會支持，依鄉親的需求，儘速來推動完成。

苗栗縣長鍾東錦針對議員所提弱勢長照照顧等議題，允諾會全力推動。（記者張勳騰攝）

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