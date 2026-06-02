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    首頁 > 生活

    傳炒地皮？台南殯葬專區推動卡關 市府強調資訊透明

    2026/06/02 13:53 記者王姝琇／台南報導
    台南市區殯葬設施嚴重不足，已規劃南山公墓殯葬專區卻遲不見開發進度。（市府提供）

    台南市區殯葬設施嚴重不足，已規劃南山公墓殯葬專區卻遲不見開發進度。（市府提供）

    民進黨議員周麗津今天在議會質詢提出，台南市南區殯儀館空間不足，卻遲遲看不見殯葬專區推動時程，甚至謠言四起，有民間要蓋房、炒地皮？市府回應強調，南山殯葬專區設施由市府開發設置，資訊絕對公開透明，化解民眾疑慮。

    周麗津指出，台南市區殯儀館整體設備已逐漸不敷使用，面對超高齡社會到來，殯葬需求增加，更進一步要討論南山公墓開發問題。她說，市府規劃殯葬專區A到E區範圍相當大，但卻遲遲看不見推動時程，甚至謠言四起，有民間要藉此蓋房子、炒地皮？

    市長黃偉哲表示，現階段殯葬專區已規劃設置殯儀館、納骨塔、暫存區等殯葬專用設施，且以上公用設施將由市府開發設置，所有資訊公開透明，讓民眾了解過程、消解疑慮；他也為議員受到專區開發事宜所受到的言論攻擊、詛咒，抱不平。

    副市長姜淋煌說，未來南山公墓A、B區遷葬後，將規劃多元綜合殯葬專區，預計設置殯儀館、納骨塔、火化場、環保葬區、古蹟公園及庫錢爐等六合一殯葬專區。C區部分遷葬完成後，工務局規劃闢建作為公園、道路開闢及停車空間。

    姜淋煌說，首先針對現有設備功能進行擴充，目前第一、二火化場量能都相當足夠；其次，將景行廳（大廳）再切割成小廳使用，提供更多的使用空間，而針對南山公墓開發B區要趕快規劃，促文史調查告一個段落，可開發部分要盡速進行。

    A、B、C區均已提送文資處辦理文化資產價值評估，其中A、B區結果一出爐將優先進行用地遷葬，土地活化利用。另A、B區墳墓查估分二期進行測繪作業，截至4月底已進行A區5次、B區5次、C區3次文資價值評估會勘。

    台南市區殯葬設施嚴重不足，已規劃南山公墓殯葬專區卻遲不見開發進度。（資料照）

    台南市區殯葬設施嚴重不足，已規劃南山公墓殯葬專區卻遲不見開發進度。（資料照）

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