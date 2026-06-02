畢典獲大禮！國立大湖農工獲贈百坪土地 學生可親手種菜學技術

行政院中部聯合服務中心副執行長李貴富（左）代表捐贈人林莊斌，將土地捐贈給大湖農工，由校長劉于菱（中）、家長會會長翁欽興（左）代表受贈。（圖由大湖農工提供）

國立大湖農工有百年校史，深耕地方、培育無數學子，近日獲善心人士林莊斌先生無償捐贈109坪的土地，校方藉今（2）日畢業典禮辦理捐贈及感謝，並表示將運用規劃為園藝科學習農業栽種的教學空間，不僅活化土地價值、作為蔬果栽培場域，更可培育優秀農業人才。

校方表示，此次捐贈是由行政院中部聯合服務中心副執行長李貴富引薦，林莊斌將座落在大湖鄉大寮段地號388、389、390及393等4塊合計360.71平方公尺的土地，換算約109坪，無償捐贈給學校。

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獲贈土地緊鄰大湖農工校園，地理位置極佳，因此，學校將安排由園藝科運用此地規劃興建溫室設施與蔬菜種植教學場域，作為學生實習與技術培育的重要基地。校方特別利用今日畢業典禮舉辦捐贈儀式及公開致謝，惟林莊斌低調婉拒出席，由李貴富代表收下感謝狀。

湖農校長劉于菱表示，林莊斌先生此次捐贈的土地，正如同1份送給教育的珍貴禮物，不僅拓展教學空間，也為農業教育注入新能量。未來，學生們能夠在這片土地上親手播種、灌溉、照顧作物，從中學習農業知識與專業技術，並期勉學子懷抱這份感恩與感動，未來也能回饋社會，形成善的循環。

李貴富表示，林莊斌為昭日建設公司負責人，長期默默從事社會慈善公益，認為這些土地提供給湖農能發揮更大效益，因此毅然捐出，嘉惠莘莘學子。

林莊斌無償捐贈大湖農工109坪土地，校方表示將運用規劃為園藝科學習農業栽種的教學空間。（圖由大湖農工提供）

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