新竹區監所到北埔 提供高齡駕駛一站式換照

新竹區監所今天到北埔， 提供高齡駕駛一站式換照服務。（新竹區監理所提供）

嘉惠高齡駕駛人就近換發駕照，新竹區監理所今天早上在北埔鄉公所，辦理一站式高齡駕駛人換發新駕照服務，有37名高齡且體檢合格的駕駛人，參加2個小時高齡換照道路交通安全講習後，順利取得有效期間到他們年滿75歲為止的新駕照。

區監理所表示，高齡換照新制在今年5月31日上路，把高齡駕駛人定期換照年齡從75歲下修改為70歲開始，明定普通駕照有效期間到年滿70歲為止；年滿70歲未滿75歲的人，經體格檢查合格並完成道路交通安全講習，就可換發有效期間到他們年滿75歲的駕照；至於75歲以上的駕駛人，另須通過認知功能測驗，或提出沒有罹患中度以上失智症的證明文件，每3年換照1次。

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他們考量老人家的安全和出門不易，便透過縣府以各鄉鎮市公所作為講習場所，同時媒合衛生醫療機構，規劃一站式換照服務，用專人、專線以及專門櫃台受理。

高齡換照新制的適用對象有：滿70歲、70歲以上未滿75歲者、以及75歲以上但84歲以下的長輩。他們每天早上9點到11點都有開高齡換照講習課，2個小時的時間分2堂，每堂50分鐘。

第1堂著重現行重點道安政策和法規宣導駕駛新知，會輔以實際案例做分享、討論。第2堂課則讓講者跟長輩互動操作危險感知模擬相關情境，有助提升用路安全觀念與技能，讓長輩建立起正確的交通安全新觀念。

高齡駕駛換照新制剛上路，新竹區監所今天就到北埔做宣導。（新竹區監理所提供）

新竹區監理所今天在北埔，協助37名高齡者順利換照成功。（新竹區監理所提供）

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