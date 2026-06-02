華航全新787豪經艙首亮相先飛首爾大阪！ 5大全新亮點一次看

華航今天首度曝光787客機豪華經濟艙設置；坐著左起為華航總經理陳漢銘、華航董事長高星潢。（記者黃宜靜攝）

中華航空即將迎接全新客機波音787機隊，華航今天首度曝光787客機豪華經濟艙設置，並首度使用六向式頭枕、環繞式防護罩，皮革腳踏、手機支架、玫瑰金閱讀燈等配備，希望能給旅客更好的飛行體驗，預計今年下半年會交付首架787客機，初期投入區域航線，後續會再往中長程航線布局。

華航今天（2日）首次攜手外貿協會及GQ Taiwan在台北電腦展COMPUTEX 2026合作，打造公共空間COMPUTEX Service Lounge，今起至6月5日在台北南港展覽館二館登場，並在現場首度公開全新787客機的豪華經濟艙座椅，只要持有參展證、觀展實證QR code的與會者，即可搶先感受豪華經濟艙的舒適與質感。

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華航積極推進機隊升級，其中採購24架波音787客機，今年起陸續交機。華航總經理陳漢銘表示，預計下半年會交付首架787客機，初期投入首爾、大阪等區域航線，後續會再往中長程航線布局；由於看好搭乘豪經艙的旅客有年輕化趨勢，因此這次鎖定787豪經艙硬體、軟體設備升級，希望能帶給使用者更好的飛行體驗。

華航787客機豪華經濟艙設置28席座位，採2-3-2座椅配置，「山城夜境」椅套布隨光影流轉變幻猶如九份山城，椅背金屬鉻色的俐落與溫潤皮革的細膩，在細節中優雅交融。專屬六向式頭枕結合環繞式防護罩，兼具隱私感與舒適度；座椅下方配置皮革腳踏，讓踩踏的觸感大幅提升，即使面對長途飛行也能優雅從容。

豪華經濟艙餐桌延續華航跨機隊的柿木紋識別，象徵「事事如意」的祝福，並結合防滑表層，兼顧美感與實用功能。桌面設計融入手機與平板支架的巧思，提升旅客使用個人行動裝置的便利性。

個人影視系統配備15.6吋4K高畫質螢幕，推出智慧行動裝置連接功能，手機與平板可直接作為機上影視娛樂系統的遙控器，操作更加直覺流暢，同時也支援藍牙耳機配對，以熟悉的個人設備輕鬆享受機上影音內容。座位並以玫瑰金閱讀燈點綴，在每一次用餐與閱讀之間，展現細節講究的精緻品味。

民航局昨天宣布國航燃油附加費將於6月7日調降，華航董事長高星潢表示，將配合政府策略規定調整，機票價格取決於供需，像是短程航線可能因需求提高，票價自然會往上走。對於下半年貨運、客運看法，他並表示，從上半年來看看好下半年貨運蓬勃發展，而客運上則是觀察整體需求上並未下降，因此對於下半年的發展有非常高的期待，最重要的是油價希望能早日下降。

長榮航空今年也參與2026年COMPUTEX台北國際電腦展，並在南港展覽一館4樓的Premium Lounge，結合趣味遊戲與波音787夢幻客機「皇璽桂冠艙」座椅體驗，另外，也於台北世貿中心一館2樓同步展出全新第四代「豪華經濟艙」座椅，邀請民眾蒞臨試坐。

長榮航空表示，即日起至6月5日止，長榮航空「BizFam全球企業差旅回饋計畫」企業夥伴親臨南港展覽一館Premium Lounge，就能獲得專屬機票折扣優惠，並有機會獲得精美小禮及參加全球不限航點豪華經濟艙免費機票抽獎活動，為回饋長期支持該公司的民眾，長榮航空無限萬哩遊會員或現場入會民眾也有機會獲得精美小禮。

華航今天首度曝光787客機豪華經濟艙設置，並首度使用六向式頭枕、環繞式防護罩，皮革腳踏、手機支架、玫瑰金閱讀燈等配備，希望能給旅客更好的飛行體驗。（記者黃宜靜攝）

華航今天首度曝光787客機豪華經濟艙設置。（記者黃宜靜攝）

華航787豪經艙桌面設計融入手機與平板支架的巧思，提升旅客使用個人行動裝置的便利性。（記者黃宜靜攝）

長榮航空位於南港展覽一館4樓的Premium Lounge，現場結合趣味遊戲與波音787夢幻客機「皇璽桂冠艙」座椅體驗，為觀展體驗增添更多驚喜與樂趣。（圖由長榮航空提供）

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