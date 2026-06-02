推動包裝減量易回收 循環署辦「綠意匠心」評比

環境部資源循環署為推動零售商品包裝朝向減量化、易回收及循環利用，啟動「2026綠意匠心評比大賞」，鼓勵業者從源頭開始打造創新永續設計。（圖由循環署提供）

隨著現代人習慣網路購物，以及商業行銷特性等，商品包裝五花八門，卻也衍生包材浪費及處理等環境問題，環境部資源循環署為推動零售商品包裝朝向減量化、易回收及循環利用，今（2日）啟動「2026綠意匠心評比大賞」，鼓勵業者從源頭開始打造創新永續設計，報名期間至8月31日止，9月公布評比結果。

循環署表示，商品包裝具有保護產品、便利運輸、陳列展示及品牌傳達等功能，但部分包裝設計上仍可能存在包材使用量偏高、包裝層次較多、材質複雜或回收處理不易等情形，增加資源消耗與後續廢棄物處理負擔。

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循環署說，為引導產業從源頭落實包裝減量，並響應去年底發布的「零售商品包裝循環永續指引」所倡議「最小化包裝、材質優化及循環設計」等方向，這次綠意匠心評比，將源頭減量與結構優化、永續材料應用、材質單一化與易回收設計及循環利用等內容納入評比重點。除了關注禮盒包裝減量設計之外，也進一步拓展至一般零售商品，涵蓋食品、飲料、化粧品及清潔劑等常見民生消費品，盼帶動更多業者投入綠色包裝創新。評比規劃「循環永續卓越獎」（產品獎）並分「單元產品」、「組合產品」及「禮盒」3大組別，以及「年度綠色典範大賞」（企業獎）雙軌獎勵。

循環署指出，相關評比資訊將公布於「源頭減量生活行動網」，歡迎業者報名參與。績優產品及企業後續將結合新聞稿發布、網路社群宣傳及公開頒獎典禮等方式進行推廣，提升優良案例曝光度，作為產業推動綠色包裝及源頭減量之示範案例，讓商品包裝在兼顧美感與功能的同時，減少資源浪費，創造更多循環價值。

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