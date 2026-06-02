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    首頁 > 生活

    南海低壓發展中！颱風論壇曝觀察重點：不排除通過台灣

    2026/06/02 13:39 即時新聞／綜合報導
    南海的季風低壓正逐漸發展中。（圖擷自臉書「台灣颱風論壇─天氣特急」）

    南海的季風低壓正逐漸發展中。（圖擷自臉書「台灣颱風論壇─天氣特急」）

    中央氣象署10日天氣預報指出，週五（5日）起低壓帶影響，環境轉趨不穩定，提醒低壓帶中有熱帶系統發展的機率；有天氣粉專指出，西南季風低壓帶範圍相當廣闊，期間不排除有發展較好的低壓系統在其中生成，並通過台灣附近，是未來觀察重點之一。

    「台灣颱風論壇─天氣特急」在臉書表示，南海的季風低壓正逐漸發展中，預計週四（4日）起太平洋高氣壓逐漸減弱、東退，南海低壓帶將引導西南季風向東亞擴張。

    週五起台灣及周邊將處於西南風環境至少一週，這段期間西南風時強時弱，但整體水氣相當豐沛，天氣型態也將與本週有明顯不同。迎風面的中、南部地區降雨機率偏高，容易出現陣雨或雷雨，部分時段甚至可能有較大雨勢發生。

    「颱風論壇」提醒，西南季風低壓帶範圍相當廣闊，期間不排除有發展較好的低壓系統在其中生成，並通過台灣附近。

    「颱風論壇」指出，這類低壓系統的位置、路徑及發展強度將影響水氣輸送帶與西南風強風軸的位置，因此也會牽動台灣降雨熱區的分布及各地雨量的多寡，是未來一至兩週觀察的重點之一。

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