端午節連假快到 公路局估壅塞時段、路段出爐

公路局公布端午節連假期間優惠措施，以及易塞車路段。（圖由公路局提供）

今年端午節連續假期自6月19日週五起到6月21日週日止，為期3天，公路局預估，連續假期車潮自6月18日週四下午起陸續出現，觀光旅遊車潮在6月19日到6月20日在各大風景旅遊熱點湧現，返回工作地車潮則預計從6月20日下午開始到6月21日。

為鼓勵民眾於連假期間少開車多搭乘公共運輸，公路局自端午連假前6月18日0時起，到6月21日23時59分止，推出多項優惠措施，提供返鄉及出遊旅客利用，包含85條中長途國道客運路線享6折優惠；另登錄為TPASS2.0會員，當月累計搭乘2到3次，可再享15%回饋，累計4次以上則享30%回饋，兩者疊加最高享42折優惠。

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還有搭乘國道客運、台鐵及高鐵後，10小時內使用電子票證轉乘在地客運享一段票或基本里程免費，持紙票乘客轉乘前，請先將電子票證於場站過卡機過卡方享優惠。最後，還有指定50條幸福巴士免費。

公路局預測省道易壅塞路段及時段，包含地區主要幹道如台1線水底寮路口、台61線淡江大橋、鳳鼻至香山、竹南-玄寶大橋、中彰大橋等；銜接高速公路路段如台64線、台65線、台74線、台86線、台88線快速公路及台18線等銜接各國道交流道。

還有重要觀光風景地區鄰近路段如台2線關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段、台3線古坑至梅山路段、台3線及台7線大溪-慈湖路段及台21線日月潭路段等。

公路局說明，配合高速公路局預估11處國道易壅塞路段，公路局已規劃替代道路，並於沿線設置導引牌面供用路人遵循行駛，建議用路人可於出發前先至「智慧化省道即時資訊服務網」及「幸福公路App」查詢路況資訊，路程中請隨時注意省道沿線資訊可變標誌（CMS）及幸福公路App所提供的即時路況資訊，及早因應調整行程避免壅塞。

公路局公布端午節連假期間優惠措施，以及易塞車路段。（圖由公路局提供）

公路局公布端午節連假期間優惠措施，以及易塞車路段。（圖由公路局提供）

公路局公布端午節連假期間優惠措施，以及易塞車路段。（圖由公路局提供）

公路局公布端午節連假期間優惠措施，以及易塞車路段。（圖由公路局提供）

公路局公布端午節連假期間優惠措施，以及易塞車路段。（圖由公路局提供）

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