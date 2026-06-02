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    管理藥師薪水高達7萬！新北就業博覽會6/5登場 中高齡求職也有友善企業

    2026/06/02 12:47 記者黃政嘉／新北報導
    新北市勞工局將於6/5上午10點在新北市府6樓大禮堂舉行「新北市就業博覽會」，也邀請獲「中高齡者友善職場認證」的廠商共襄盛舉，圖為歷年活動資料照。（圖由新北市勞工局提供）

    新北市勞工局將於6/5上午10點在新北市府6樓大禮堂舉行「新北市就業博覽會」，也邀請獲「中高齡者友善職場認證」的廠商共襄盛舉，圖為歷年活動資料照。（圖由新北市勞工局提供）

    適逢畢業求職潮，新北市勞工局集結多家知名企業，將於6月5日上午10點至下午3點，在新北市府6樓大禮堂舉行「新北市就業博覽會」，全場最高薪職缺為管理藥師，月薪達7萬元，求才需求最旺的鼎泰豐共釋出160個職缺，並祭出月薪6.5萬元招募料理廚師，勞工局指出，這次活動打破年齡框架，邀請榮獲「中高齡者友善職場認證」的廠商共襄盛舉，歡迎有求職、轉職需求的民眾參與。

    勞工局表示，此次職缺涵蓋科技製造、旅宿餐飲及零售量販業，其中，醫療零售業三友藥妝開出全場最高月薪7萬元招募「正職管理藥師」，「兼職藥師」時薪更高達500元；鼎泰豐為此次求才需求最旺，釋出160個職缺，另祭出近6.5萬元招募料理廚師；中高齡友善企業部分，台北遠東香格里拉釋出的廚房領班，以及大戶屋日本定食料理釋出的儲備店長職缺，月薪皆高達4.8萬元。

    「年齡從來不會是職涯的限制。」勞工局長陳瑞嘉表示，台灣已邁入「超高齡社會」，人口結構的改變確實衝擊了勞動市場，但也同時開啟智慧科技與銀髮經濟的全新藍海，豐富的人生歷練、高度的穩定性與成熟的溝通能力，正是中高齡求職者無可取代的「職場金牌勳章」。活動精心篩選出眾多「中高齡者及高齡者友善職場」獲證企業，包括萊爾富、全聯、王品等，邀請民眾為自己開啟精彩的職場第二春。

    新北市就業服務處指出，活動現場規劃「就業促進服務專區」與「履歷健診」等整合性服務，導入專業諮詢團隊進行一對一引導，也結合科技工具進行職涯輔助，協助求職者盤點、強化個人優勢，另邀集銀髮人才服務據點、婦女及中高齡者職場續航中心等單位共同進駐宣導，針對不同族群，提供客製化、即時性的就業支持與諮詢，活動詳情可至「新北市人力網」查詢。

    全場最高薪職缺為管理藥師，月薪達7萬元，求才需求最旺的鼎泰豐共釋出160個職缺，並祭出月薪6.5萬元招募廚師，圖為歷年活動資料照。（圖由新北市勞工局提供）

    全場最高薪職缺為管理藥師，月薪達7萬元，求才需求最旺的鼎泰豐共釋出160個職缺，並祭出月薪6.5萬元招募廚師，圖為歷年活動資料照。（圖由新北市勞工局提供）

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