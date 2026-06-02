屏縣第二座運動中心落腳哪裡？ 縣府：5鄉鎮評估中

屏東縣議員許馨勻今（2）日在議會質詢時為潮州鎮請命，希望屏縣第二座國民運動中心能設在潮州鎮。（記者羅欣貞攝）

屏東縣第一座國民運動中心2015年在屏東市開幕，10年過去了，第二座還不知落腳何處，屏東縣議員許馨勻今（2）日在議會質詢時為潮州鎮請命，認為大潮州地區人口近16萬人，屏縣第二座國民運動中心「潮州當仁不讓」。縣府教育處則表示，已展開選址評估，針對潮州鎮、東港鎮、內埔鄉、萬丹鄉及鹽埔鄉等人口較密集鄉鎮展開分析。

縣議員許馨勻表示，她在2年前即向縣府建議爭取在潮州鎮設國民運動中心，今年4月底也有鄉親向縣府陳情；潮州鎮人口與服務範圍已達設置條件，今年4月潮州鎮人口約5萬3000人，若加入鄰近鄉鎮竹田、萬巒、新埤、崁頂、萬丹合計為15萬9500人，已超過全民運動館設置標準，且潮州人口密度高，交通位置相對便利，若能興建國民運動中心，則能以最廣的輻射，嘉惠到屏中地區的其他鄉鎮。

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屏東縣政府教育處長陳國祥則說明，縣府已著手辦理「屏東縣區域型運動場館選址評估委託專業服務案」，就屏縣人口分布較密集的潮州鎮、東港鎮、內埔鄉、萬丹鄉及鹽埔鄉等，進行區域型運動場館興建場址的分析評估作業，以作為後續提報及建置的參考依據。

陳國祥表示，中央補不補助現在還不知道，但先準備起來，如果要蓋在潮州蓋，要蓋在哪裡？所以選址評估很重要，也許中央可以一次補助5座，那屏東就有5個鄉鎮已做評估，當然評估的建議案也會針對地點有所排序。

屏東縣第一座國民運動中心設在屏東市，已經超過10年。（記者羅欣貞攝）

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