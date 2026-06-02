中華郵政推「台灣鐵道列車郵票」第2輯 6種觀光列車都入列

中華郵政公司推新郵票。（中華郵政公司提供）

中華郵政公司今天（2日）宣布，繼去年發行「台灣鐵道列車郵票（第1輯）」，續以觀光列車為主題發行「台灣鐵道列車郵票（第2輯）」，1套6枚，面值8元，預定於6月5日發行，郵票圖案以手繪風格呈現各式列車樣貌。

第一是仲夏寶島號，由「蒸汽機車女王」CT273號牽引，每年夏季行駛於花東縱谷間，帶領旅客欣賞沿線的美麗自然景觀及人文風貌。

請繼續往下閱讀...

第二是藍皮解憂號，前身爲藍底白線的台鐵普通客車，曾行駛於各地路線，是民眾共有的鐵道記憶。經整修後復駛於南迴線台東至枋寮間，為無空調可開窗式觀光列車。

第三是藍皮柴油客車，早年為台鐵各支線客運主力，停駛後經台鐵與國家鐵道博物館籌備處合作修復，現用於台鐵郵輪式列車及國家鐵道博物館園區內，重現地方支線的鐵道回憶。

第四是鳴日號，外觀以尊爵黑結合莒光號經典橘為主色調，風格沉穩內斂。列車包含商務車廂、客廳車廂和吧檯車廂，提供不同的觀景與休憩空間。

第五是山嵐號，由EMU500型電聯車改造，外觀以黃綠漸層色調，象徵山嵐的綠意與鄉間豐收美景。內部以大地綠為主色調，車廂中段設有全景落地窗，讓旅客一覽沿途風光。

第六是海風號，由EMU500型電聯車改造，以甜點為主題觀光列車，外觀色彩以台灣近海的湛藍與翠綠為發想，採漸層手法呈現。內部則以湖水綠為主色調，設有面海座位，讓旅客欣賞海天一線的美景。

中華郵政公司表示，配合郵票發行，特印製首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡及原圖明信片各1批，提前於6月3日開始發售，另製作預銷首日戳套票封於6月5日郵票發行當天出售。

中華郵政公司表示，歡迎到35個長期集郵訂戶作業局或上網至「i集郵」選購，也可向各地郵局預約購買。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法