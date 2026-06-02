竹北市布建逾200槍的充電樁 3處停車場搶先上路

竹北市長鄭朝方一口氣布建竹北19處停車場、逾200槍的直流快充充電樁，且已有3處、68槍已經上路服務。（竹北市公所提供）

新竹縣竹北市公所針對轄管的19座停車場全面建置電動車充電設備，將總共佈建超過200槍的充電樁，不僅規模是新竹縣最大的建置行動，還全面採用DC直流快充系統，大幅提升充電效率。目前P19（停十五）、U1（公二停五）、以及M1（停十三），3處停車場、68槍的直流快充充電樁已經上線提供服務。

竹北市長鄭朝方說，新竹地區電動車普及率在全台名列前茅，竹北更是科技精英匯聚的重要城市，市民對綠能建設的效率與品質有極高期待。所以前述建置計畫，除設置比例符合中央標準，公所更自籌400萬辦理電力基礎設施建置和台電送電申請，以確保電力供應穩健。

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目前除已啟用的P19、U1、M1停車場，其餘16處的充電設備也都建置完成，正配合台電辦理送電作業及相關程序，只要送電程序完成就可陸續開放使用。

至於目前已啟用的場站是24小時提供民眾充電服務的。平日尖峰時間每度收費13.5元、平日離峰時間每度6.8元；假日每度8元。至於所謂的尖峰時間，在夏季6到9月是每天下午4點到深夜10點；非夏季的10月到5月期間則是指下午3點到晚上9點。

竹北市完成境內19處停車場、逾200槍的直流快充充電樁，且已有3處、68槍已經上路服務。（竹北市公所提供）

竹北市完成境內19處停車場、逾200槍的直流快充充電樁，且已有3處、68槍已經上路服務。（竹北市公所提供）

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