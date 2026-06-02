打造4層樓高神木水道！宜蘭童玩節7/4「森歷其境」沁涼登場

宜蘭凱旋國小附設幼兒園師生搶先體驗童玩節視覺演出，並與吉祥物等大型空氣玩偶同樂，享受歡樂的森林音樂盛宴。（記者王峻祺攝）

2026宜蘭國際童玩藝術節今年邁向第31週年，將於7月4日在冬山河親水公園登場，活動為期44天至8月16日，縣府今天舉辦「森歷其境」啟動儀式，宣布打造高達4層樓的「神木精靈水道」，邀請遊客走入綠意環抱的沁涼戲水森林同歡；早鳥優惠票熱銷中。

童玩節今年主題為「森歷其境」，凱旋國小附設幼兒園師生今天搶先體驗視覺演出，並與吉祥物等大型空氣玩偶同樂，提前享受森林音樂盛宴。宜蘭縣代理縣長林茂盛說，童玩節歷經30年淬鍊，第31年特別將園區化作一座生生不息的遊戲森林，宛如一顆守護童心的大樹。

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林茂盛說，今年強調宜蘭的好山好水與環境永續，園區佈置充滿森林意象，運用林蔭與自然採光，並融入「森林、木屋、戲水」三大核心元素，構築水、陸、空及展演等豐富場域，期間將邀請20多個國外民俗樂舞團隊登台，讓遊客在童玩、藝術與自然中，展開夏日探索旅程。

備受矚目的水域設施，今年配合主題打造4層樓高的「神木精靈水道」，集合快速滑水道、水迷宮及水噴泉等刺激玩法，另規劃「奇幻水秘境」、「蘑菇噴泉」、「花境仙蹤」與「幼幼水森林」等多元戲水區，滿足各年齡層需求。

陸空挑戰則設有「星空塔」，引入「古木奇兵」闖關遊戲，塔外還有「巨樹冒險」搖擺木橋、滑索及充氣滑梯；草坪區的「探索樂園」亦提供大樹轉圈圈、彈射飛椅等設施，並搭配休憩木屋與繩索躺椅，讓大小朋友盡情放電。

展館方面邀請台灣知名插畫家包大山，以「宜蘭太平山」為題材創作，並結合印象派大師雷諾瓦的經典山海景緻與XR互動留影技術；針對0至6歲幼童，精心打造融合自然保育與兒童繪本的專屬遊樂空間「森林派對」，期盼帶給全家大小最豐富的夏日知性體驗。

宜蘭童玩節今年以「森歷其境」為主題，縣府今天舉辦啟動儀式。（記者王峻祺攝）

2026宜蘭國際童玩藝術節邁向第31週年，將於7月4日在冬山河親水公園盛大登場，活動為期44天。（記者王峻祺攝）

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