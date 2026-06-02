台南飆高溫公園遊具「燙皮」 市府推多層次遮蔭網絡

議員周麗津提出公園特色遊具因高溫曝曬及遮蔭不足，恐成為兒童燙傷及熱傷害的凶手。（記者王姝琇攝）

近來高溫壟罩全台，台南氣溫更是一度飆破40℃！民進黨議員周麗津總質詢時提出，公園特色遊具因高溫曝曬及遮蔭不足，成為兒童燙傷及熱傷害的凶手！工務局回應表示，將朝多方面著手打造「多層次遮蔭網絡」。

周麗津總質詢時播放1段影片指出，台南1處特色公園在晴時多雲、氣溫35℃時，以紅外線熱像儀測量遊戲場各項遊具溫度，其中沙坑表面44.5℃、翹翹板47.1℃、旋轉椅64.1℃、橡膠地墊69.3℃為最高溫，強調遮蔭不足恐導致兒童熱傷害。身為「雙寶媽」的周麗津說到，夏天都不敢帶孩子去公園玩，「不是只要有公園就好，更要從特色公園邁向熱友善公園！」

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工務局代理局長王建雄表示，市府致力推動公園遊具全方位降溫政策，首要策略是打造「多層次遮蔭網絡」，透過保留原有大樹並增植苦楝、樟樹等本土闊葉樹種，讓綠蔭覆蓋遊戲區；地表加強灌木與地被植物取代水泥瀝青，降低熱輻射效應。

人工設施部分，在興闢及修繕採用阻隔95%紫外線的HDPE遮陽帆布，兼顧通風與安全性；搭配景觀棚架並結合綠色爬藤或太陽能板；材質選擇減少滑梯與扶手等接觸面的金屬部件，全面改採導熱較慢的強化塑料或溫潤木質，避免燙傷風險。此外，搭配細微霧化系統的清涼水霧，透過水分蒸發帶走酷暑，讓公園在烈日下，依然是市民與孩童最舒適的休憩綠洲。

公園遊具夏日烈日曝曬加上遮蔭不足，恐導致兒童熱傷害。（記者王姝琇攝）

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