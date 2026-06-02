販售種苗都要有登記證 學者籲應放寬交易量少綠手指玩家免登

種苗法規定只要販售種苗都必須要有登記證。（資料照）

部分縣市近期宣導販售種苗者須有種苗業登記證，否則最高可罰30萬元，引起綠手指熱議與擔憂，農糧署強調，販售的植物植栽或產品只要是觀賞用或供食用就不需有證，但仍無法解決部分綠手指會交換植栽恐遭罰的疑慮，學者建議，規定應改為低於一定交易量門檻者可免登。

我國「種苗法」關於販售種苗者須有登記證的規定於1988年就施行，但過去並未強力執法，近期有園藝業者依該法檢舉同業，台中、桃園等縣市農業局宣導，引起許多熱愛園藝的綠手指恐慌，只怕單純和同好交流培育的植栽，就遭開罰6萬元到30萬元罰單。

請繼續往下閱讀...

農糧署重申，若植栽是觀賞用或食用都不需要有登記證，但若品項名稱用途是繁殖用，依現行種苗法規定是自然人或法人都必須要向縣市政府申請登記證，至於開罰也是地方政府權責，但也坦言目前各地方政府對相關資格標準認定不一，將盡速函釋。

台大農藝系名譽教授郭華仁表示，「種苗法」對於販售種苗者的認定自1988年立法施行以來都未改變，隨時空背景的改變，應可針對資格有更清楚的規範，例如必須有一定營業額或者達到一定販售數量等才須登記，低於一定門檻的玩家型綠手指則可以免登。

郭華仁表示，該法施行以來對於是否要取得登記證部分，長期都有灰色地帶，也因此讓台灣民間綠手指或育種者相當活絡，也刺激市場的多元性，若將資格過於限縮，恐怕會直接扼殺市場，至於透過登記是否就可降低病蟲等危害，郭華仁也直言，目前國內許多外來入侵的病蟲害，多是透過植物走私，認為病蟲害防治和管理個人玩家型種苗買賣應分別看待。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法