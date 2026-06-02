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    首頁 > 生活

    基隆2026黑白鮮鋒會 再招募壽司店家聯名舉辦

    2026/06/02 12:39 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市政府擴大舉辦2○26年「黑白鮮鋒會」，即日起至6月10日公開招募「壽司聯名店家」，邀請基隆在地壽司店家共同參與。（基隆市政府提供）

    基隆市政府擴大舉辦2○26年「黑白鮮鋒會」，即日起至6月10日公開招募「壽司聯名店家」，邀請基隆在地壽司店家共同參與。（基隆市政府提供）

    基隆市政府2025年串聯23家基隆在地壽司店家，建置「基隆壽司地圖」，透過線上與實體店面宣傳，累計獲得超過180萬次瀏覽曝光，帶動民眾對基隆壽司文化的關注。2026年擴大舉辦「黑白鮮鋒會」，即日起至6月10日公開招募「壽司聯名店家」，邀請基隆在地壽司店家共同參與，展現基隆海洋城市特色與在地飲食文化魅力。相關詳情請關注「潮嚮。山海基隆」粉絲專頁。有意報名的店家可上網報名

    基隆市政府產業發展處長蔡馥嚀說，延續去年的活動成果，今年將持續邀集更多優質壽司店家加入，透過多元宣傳及整合行銷方式，推廣基隆壽司特色，並促進在地餐飲產業發展，讓更多民眾認識基隆豐富的美食文化。

    蔡馥嚀指出，今年參與活動的聯名店家可獲得多項宣傳資源，包括收錄於「2026基隆壽司地圖」，透過實體文宣與線上平台進行推廣，提升店家曝光機會；同時可參與活動期間的人氣票選，爭取相關獎項與獎勵。

    基市府產發處產業服務科長潘祖德表示，「黑白鮮鋒會」7月至9月期間辦理系列活動。活動期間，民眾至聯名店家消費並完成指定任務，即可兌換活動贈品；累計至3家以上聯名店家消費者，還可參加加碼抽獎活動。

    基隆市政府擴大舉辦2○26年「黑白鮮鋒會」，即日起至6月10日公開招募「壽司聯名店家」，邀請基隆在地壽司店家共同參與。（基隆市政府提供）

    基隆市政府擴大舉辦2○26年「黑白鮮鋒會」，即日起至6月10日公開招募「壽司聯名店家」，邀請基隆在地壽司店家共同參與。（基隆市政府提供）

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