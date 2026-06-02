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    首頁 > 生活

    體驗「無人機足球」 竹縣議員吳旭智號召6/7鳳岡國小見

    2026/06/02 12:18 記者黃美珠／新竹報導
    無人機足球。（吳旭智辦公室提供）

    無人機足球。（吳旭智辦公室提供）

    無人機足球賽怎麼玩？新竹縣近日在竹北中崙里集會所就有場這樣的社區集體體驗，超過250名大小朋友一起認識無人機足球的國際賽制、競賽規則、飛行安全觀念與操作技巧，也學著理解、掌握飛行操控技巧背後所需的空間判斷等。下週日（7日）在鳳岡國小還有1場、2梯次。另縣長盃龍舟賽的無人機體驗區，則將展現充滿科技感的無人機龍舟賽。

    新竹縣議員吳旭智說，今年是台灣無人機足球賽發展的重要元年，年底就將迎來首屆總統盃賽事。為了讓新竹縣的孩子不缺席，他和立委徐欣瑩、縣議會副議長王炳漢共同籌辦，請來相關領域的博士丁鏗升到場教學。而教育局也規劃要讓無人機足球運動，從單點體驗延伸發展到校園教學、社區體驗，並做師培、舉辦暑假營隊活動，終而啟動縣內的選拔賽。

    縣議會副議長王炳漢說，科技教育要推得遠，就須以孩子有感、家長支持、社區參與為起點，縣議會則將支持各項有助孩子學習與地方發展的教育資源。

    吳旭智說，針對年底的總統盃無人機足球賽制，有家長和教練反映，把國小組與國中組合併比賽並不合理。立委徐欣瑩允諾和中央相關部會溝通後，已獲回應明年將對賽制做更完整的調整與說明。

    至於不少家長關心，未來學校是否有機會引進相關無人機課程與設備？他允諾會積極爭取各界的資源，推動無人機足球進入校園與社區，讓更多孩子看見科技，也能親手操作科技。

    新竹縣進入社區推廣無人機足球活動體驗。（吳旭智辦公室提供）

    新竹縣進入社區推廣無人機足球活動體驗。（吳旭智辦公室提供）

    新竹縣近期積極推廣社區體驗無人機足球賽。（吳旭智辦公室提供）

    新竹縣近期積極推廣社區體驗無人機足球賽。（吳旭智辦公室提供）

    想要體驗無人機足球賽的人，新竹縣議員吳旭智（左4）說，7日在鳳岡國小還有機會。（吳旭智辦公室提供）

    想要體驗無人機足球賽的人，新竹縣議員吳旭智（左4）說，7日在鳳岡國小還有機會。（吳旭智辦公室提供）

    立委徐欣瑩（左起往右）、縣議員吳旭智跟著小朋友一起大玩無人機足球。（吳旭智辦公室提供）

    立委徐欣瑩（左起往右）、縣議員吳旭智跟著小朋友一起大玩無人機足球。（吳旭智辦公室提供）

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