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    首頁 > 生活

    梅雨旺盛期來了！ 氣象專家示警：慎防局部較大雨勢

    2026/06/02 13:16 即時新聞／綜合報導
    國立台灣大學大氣科學博士林得恩表示，6月5日 （週五）至6月15日（下下週一）全臺都有機會降雨，中南部及東南部最為明顯。（資料照）

    國立台灣大學大氣科學博士林得恩表示，6月5日 （週五）至6月15日（下下週一）全臺都有機會降雨，中南部及東南部最為明顯。（資料照）

    本週五至下週四（11日）「梅雨季」第5波鋒面（滯留鋒）與西南季風配合的型態，將逐漸醞釀成形，逐步進入典型的「梅雨旺盛期」。對此，國立台灣大學大氣科學博士林得恩表示，6月5日 （週五）至6月15日（下下週一）全台都有機會降雨，中南部及東南部最為明顯，尤其在山區降雨。要留意局部較大雨勢發生的機會，有安排戶外活動的朋友，籲請特別留意！

    林得恩在臉書PO文表示，低壓帶加滯留鋒面，接力影響，根據今晨最新AIFS-ENS系集數值模式模擬結果顯示，自6月4日（週四）起，由於環境風場轉為南風，水氣明顯增加，南部地區逐漸轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣；就連午後山區對流發展轉趨旺盛，雷雨範圍擴大，降雨強度也會跟著增強。

    林得恩指出，6月5日（週五）至6月15日（下下週一），前後分別受低壓帶及滯留鋒面接力影響，天氣更不穩定，環境水氣增多，降雨機率更為提高，全台降雨機率跟著增大，低壓帶中亦有熱帶擾動天氣系統發展的可能，帶動西南季風增強且持續將大量暖濕水氣輸送至臺灣附近；而滯留鋒面伴隨著組織性的中小尺度對流系統移入，亦是持續性的劇烈降雨肇因。

    林得恩直言，降雨的時間，將不再單限於午後；降雨的範圍，全臺都有機會，中南部及東南部最為明顯，尤其在山區降雨。要留意局部較大雨勢發生的機會，有安排戶外活動的朋友，籲請特別留意！

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