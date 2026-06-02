6月夜空好精彩！ 金星合木星、水星東大距接力登場

6/9金星合木星示意圖。（台北天文館提供）

台北市立天文館指出，6月夜空將接連出現多場值得觀賞天象，包括金星接近木星、水星東大距，以及金星、火星分別接近鬼宿星團與昴宿星團等景象，6月中下旬的傍晚或清晨，都有機會欣賞多顆行星排列及行星、星團相互接近的天文景觀。

天文館指出，首先登場的是6月9日晚間的「金星合木星」。當晚兩顆明亮行星在天球上相距僅約1.6度，金星的亮度達-4.0等，木星約-1.9等，雖然最接近時兩星已逐漸沒入地平線，但在前後數日的日落後，仍可於西方低空觀察到兩顆亮星彼此接近的景象。此外，西北西方低空還有機會看到亮度約0等的水星。

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接著6月16日將迎來今年第二次「水星東大距」，此時水星與太陽距角達24.5度，是一年中適合觀測水星的時機之一。天文館指出，大距前後幾天的日落後，可於西方低空看到水星、木星與金星由低至高排列，其中金星最為明亮，形成醒目的行星排列景象。6月16日至18日日落後，月球也將加入排列行列，與水星、木星及金星同時出現在西方天空。

6月下旬，則有兩場行星接近星團的觀賞亮點。6月19日至20日端午連假期間，金星將接近位於巨蟹座的「鬼宿星團」（也稱M44或「蜂巢星團」），建議民眾可利用西方天空中明亮的金星作為尋找目標的指引，在暮光漸暗後以雙筒望遠鏡觀察星團中的細緻星點。

6月29日至30日清晨，火星將接近金牛座「昴宿星團」（M45）。屆時可在東方低空看到紅色的火星與昴宿星團相互接近的景象，無論以肉眼或雙筒望遠鏡觀察，都相當適合。

天文館表示，6月天象觀測時間多集中於日落後與天亮前，建議民眾選擇視野開闊的地點觀賞。

6/16水星東大距示意圖。（台北天文館提供）

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