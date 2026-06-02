九月開學導入唾液快篩 全教產：非將責任下放給學校

九月開學導入唾液快篩，全教產今發聲明質疑非將責任下放給學校。圖為全教產日前在立法院開記者會。（記者王藝菘攝）

教育部昨日宣布於115學年度開學後在校園導入唾液快篩，防堵俗稱「喪屍菸彈」的依托咪酯等新興毒品入侵校園。不過，全國教育產業總工會今（2日）發聲明表示，喪屍菸彈防制最重要的關鍵在於源頭管理，包括電子煙彈流向、網路販售平台、社群交易管道、校園周邊不明煙彈販售及毒品供應鏈查緝等，應由行政院統籌內政部、警政署、法務部、衛福部及地方政府共同處理，而非將責任層層下放給學校。

全教產理事長林蕙蓉表示，依托咪酯常偽裝成電子煙彈流通，涉及毒品犯罪、網路販售、社群交易、青少年藥物濫用、毒駕及公共安全風險等問題，早已超出校園宣導或學校管理所能處理的範圍。若教育部持續以校園防護網、反毒宣導及導師關懷作為主要策略，實際上等同將防制責任轉嫁給基層教師與行政人員。

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林蕙蓉表示，導師平日除教學外，還需處理學生請假、缺曠課、班級經營、親師溝通、生活輔導及各類行政業務，工作負荷早已相當沉重。尤其部分高風險學生長期缺課、逃學或透過網路與同儕接觸毒品，即使辦理反毒宣導，也未必能真正觸及最需要協助的學生。

此外，全教產也指出，教育部研議導入唾液快篩後，相關執行工作仍涉及家長溝通、學生權益保障、篩檢程序、陽性個案後續輔導及行政紀錄等事項，若未同步補足學務及輔導人力，恐讓基層校園難以負荷。全教產主張，教育部應比照高中職標準，增加國中學務人力配置，才能因應日益增加的校安、反毒及輔導工作。

教育部學特司長蔡宜靜昨日說明，過去校園毒品篩檢主要以尿液檢驗為主，但程序較繁複，依托咪酯等毒品代謝速度快，若拖延檢測時間，可能提高查驗困難。唾液快篩可協助學校更快速掌握疑似個案，若初篩呈現陽性，仍須進一步接受尿液篩檢確認，並依程序啟動校安通報、春暉輔導及醫療轉介等支持措施。

蔡宜靜強調，除了校園宣導及篩檢機制外，也與警政單位合作建立校園周邊巡查熱點，持續加強校園周邊電子煙及毒品查緝工作，並結合跨部會資源推動反毒教育、源頭防堵及輔導支持網絡，希望從校園內外同步防制新興毒品危害，守護學生健康與安全。

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