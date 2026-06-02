南海擾動週末接近不排除成颱 專家：本週後半降雨增多

今明兩天天氣炎熱，山區午後有熱對流發展機率，外出記得攜帶雨具。（資料照）

今明兩天（2-3日）天氣炎熱，山區午後有熱對流發展機率，週四（4日）西南風逐漸增強，各地普遍有機會出現午後雷雨；週五（5日）南海低壓發展接近，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，下週典型的梅雨鋒面型態建立，將是天氣相當不穩定的一週。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書分析指出，今明天氣炎熱部分地區可能出現36度或以上的高溫，外出要做好防曬，並且多補充水分預防中暑；山區午後熱對流降雨開始發展，明降雨更擴大，大台北、宜蘭到花蓮的部分平地也可能開始會有些午後降雨的機會。

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週四西南風會逐漸增強，水氣也增多，中南部沿海平地清晨到上午有短暫陣雨機會，白天之後陸地上的熱對流發展也會變得旺盛，各地普遍有機會出現午後雷雨，並且要留意局部大雷雨發生的情況，午後外出要多注意天氣的變化。午後降雨之前溫度依然炎熱，東半部高溫32-34度，西半部高溫有34-36度或以上。

目前在南海南部逐漸有低氣壓環流開始建立，在未來2-3天內會逐漸往東北方向移動，強度也可能逐漸發展。預估週五（5日）會來到巴士海峽或恆春半島近海一帶，強度有機會發展到熱帶性低氣壓等級。週六（6日）進入台灣東南部、東部海面繼續往琉球群島方向移動，週日（7日）往琉球群島方向逐漸遠離，進入台灣以東往琉球群島移動的過程中有可能繼續增強為颱風，不過已經是在離開台灣的階段，直接的影響較小。

吳聖宇表示，由於週末南海熱帶性低氣壓（或颱風）離台灣較為接近，同時伴隨西南季風水氣北上，週五這一天北邊還有微弱鋒面靠近，雖然鋒面結構會被熱帶系統干擾而逐漸消失，但是預期各地的天氣都不穩定，普遍會有短暫陣雨或雷雨，受低壓擾動影響較大的南部、恆春半島以及花東地區要留意較大雨勢發生機會，其他中北部、東北部則是要注意不穩定大氣環境配合白天熱力作用可能引發的局部大雷雨現象。

預估下週一（8日）開始，西南季風會更為明顯，水氣更為增多，下週二（9日）另一鋒面逐漸抵達，接下來一直到下週末（13-14日）鋒面可能就在台灣附近徘徊，結合西南季風而形成典型的梅雨鋒面型態，配合中高層短波槽活動，鋒面上還可能陸續有低壓波動發展，預期會是天氣相當不穩定的一週，各地降雨機會高，並且要留意明顯降雨出現的可能性，提醒民眾要提早預作準備。

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