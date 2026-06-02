瑞芳公園幼鳥遭廢棄口罩纏繞受困 好心人通報救援脫險

幼鳥受困口罩時，全身潮濕汙濁。（圖由新北市動保處提供）

有新北市民日前在瑞芳區的公園驚見一隻幼鳥遭廢棄口罩纏繞，受困在地面，無法進食且飛行困難，新北市動物保護防疫處接獲通報後派員趕赴現場救援，利用網子撈捕，成功讓受困幼鳥脫險並順利野放，動保疫處呼籲市民落實垃圾不落地，切勿讓防疫口罩變成動物的「奪命枷鎖」。

瑞芳動物之家站長王嚴緖表示，當天透過電話連絡陳情人，發現受困幼鳥所在處，因幼鳥被口罩纏住，導致無法飛行而受困在地面，便利用網子撈捕幼鳥，初步檢查發現幼鳥身上纏繞著廢棄口罩，無其他外傷及脫水情形，在卸除口罩過程，幼鳥一直發出叫聲，當時兩隻成鳥在周圍環繞飛行，推測是兩親鳥在關注。經適度安置觀察，確認幼鳥狀況良好，當日已原地野放歸巢。

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報案人陳小姐指出，當天早上去住家附近公園散步，發現地面上有一隻幼鳥在走動，身上被異物纏住致無法飛行，由於擔心被附近浪貓捕食，便通知動保處救援，免除一條生命的消逝。

動保處表示，自防疫期間以來，廢棄口罩對野生動物造成的威脅屢見不鮮，鳥類常因好奇叼咬，或在地面覓食時不慎踩入口罩耳帶圈套，一旦受困便會愈掙扎愈緊，最終導致肢體壞死或窒息死亡，動保處嚴正呼籲，市民在丟棄口罩時，務必遵守「安全三步驟」：一、折疊：將口罩髒污面向內折疊；二、剪斷：務必用剪刀將兩側的彈性耳帶剪斷，破壞環狀結構；三、丟棄：牢牢投入垃圾桶，切勿隨地亂丟。民眾發現受困、受傷的野生動物，請立即撥打動保處24小時動物救援專線1959，或02-2959-6353。

自幼鳥卸除下的廢棄口罩。（圖由新北市動保處提供）

幼鳥卸除口罩後，新北市動保處人員將其留置觀察健康狀態。（圖由新北市動保處提供）

新北市動保處人員救援過程，2親鳥持續守護在周圍關注幼鳥，不曾離去。（圖由新北市動保處提供）

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