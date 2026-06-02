語言不通無礙情誼 日本來信找尋47年前急泊鹿兒島的高雄「春福財」船員

日本岩山小姐寄信給高市海洋局，希望代替已過世的父親、找尋47年前緊急停泊鹿兒島的台灣漁民邱先生。（記者王榮祥翻攝）

高市海洋局日前接到一封來自日本的信，岩山先生的女兒想代替已過世的父親，找尋47年前因漁船故障、緊急停泊鹿兒島的台灣漁民；海洋局長石慶豐今表示已經找到，可惜當事人已過世，將儘速回信告知相關消息，並協助安排雙方碰面。

海洋局說明，5月間收到一封來自日本的跨海信件，信中提到一段跨越47年的思念，1979年有艘台灣漁船「春福財」，因船體故障、緊急停泊在日本鹿兒島；在那種語言不通、資訊不便的時機，台灣船員與日本港口居民，除了用比手畫腳交流之外，更用最純粹的善意共同陪伴。

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信裡提到47天的停泊時光雖然短暫，卻留下了一段至今難以忘懷的情誼，去年的日本報紙還曾報導。

海洋局指出，當時陪伴台灣漁民的岩山先生已辭世，但他的女兒仍希望完成父親生前的心願，代替父親尋找當年曾一起度過那段時光的台灣好友；雖然信中線索十分有限，且提及在林園的地址因門牌變動也不好找，但一位日本長者生前對台灣友人的思念，如此難得可貴的情誼，仍令人動容，這不只是一封信，而是橫跨一段時空，仍然努力想完成的約定。

海洋局長石慶豐今表示，上週已順利找到岩山先生的台灣漁民好友邱先生住處，邱先生也已過世，邱太太得知日本鹿兒島友人還記得先生、感覺很窩心；石慶豐指出，會儘速回信給岩山小姐告知好消息，同時協助安排雙方碰面，讓這份台日情誼繼續延伸。

日本岩山小姐寄信給高市海洋局，希望代替找尋47年前緊急停泊鹿兒島的台灣漁民邱先生。（記者王榮祥翻攝）

日本報紙曾報導47年前在鹿兒島的一段台日情誼。（記者王榮祥翻攝）

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