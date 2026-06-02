嘉縣設300台微型感測器 即時監測網抓空污

嘉義縣環保局在各鄉鎮市布建微型感測器。（圖由嘉義縣環保局提供）

為防治空氣污染，嘉義縣環保局在全縣18個鄉鎮市共布建300台空氣品質微型感測器，24小時不間斷運轉，並建立空品數據中心，透過大數據分析抓出違規排放的工廠，2021年迄今共查獲51件非法排放案件，罰鍰超過1000萬元。

嘉義縣環保局長張輝川表示，以前查察工業區非法排放有如「貓抓老鼠」，且稽查人員到現場時，污染常已散去，目前布建300台感測器，每分鐘更新即時數據，一旦數值異常波動，系統會立刻發出警告訊息，讓稽查人員依循「數據足跡」精準定位，大幅縮短尋找污染源的時間。

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目前微型感測器應用已從單純的工業區空品監測，提升至結合大數據的「天羅地網」監測網，透過監測資訊讓環保局能主動出擊，精準定位污染源（如非法燃燒、工業區違規排放），大幅縮短搜尋污染源的時間。

嘉義縣環保局還將感測器空品數據與消防局119指揮派遣系統介接，一旦工廠發生火警，系統能立即算出煙霧擴散方向與影響範圍，藉由嘉義縣環保局官方臉書「嘉減碳」發布圖卡，提醒下風處鄉親緊閉門窗並配戴口罩；民眾若想即時了解空氣品質，可到環境部空氣網查詢。

300台微型感測器24小時運轉進行偵測。（圖由嘉義縣環保局提供）

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