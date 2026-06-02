為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    嘉縣設300台微型感測器 即時監測網抓空污

    2026/06/02 09:24 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義縣環保局在各鄉鎮市布建微型感測器。（圖由嘉義縣環保局提供）

    嘉義縣環保局在各鄉鎮市布建微型感測器。（圖由嘉義縣環保局提供）

    為防治空氣污染，嘉義縣環保局在全縣18個鄉鎮市共布建300台空氣品質微型感測器，24小時不間斷運轉，並建立空品數據中心，透過大數據分析抓出違規排放的工廠，2021年迄今共查獲51件非法排放案件，罰鍰超過1000萬元。

    嘉義縣環保局長張輝川表示，以前查察工業區非法排放有如「貓抓老鼠」，且稽查人員到現場時，污染常已散去，目前布建300台感測器，每分鐘更新即時數據，一旦數值異常波動，系統會立刻發出警告訊息，讓稽查人員依循「數據足跡」精準定位，大幅縮短尋找污染源的時間。

    目前微型感測器應用已從單純的工業區空品監測，提升至結合大數據的「天羅地網」監測網，透過監測資訊讓環保局能主動出擊，精準定位污染源（如非法燃燒、工業區違規排放），大幅縮短搜尋污染源的時間。

    嘉義縣環保局還將感測器空品數據與消防局119指揮派遣系統介接，一旦工廠發生火警，系統能立即算出煙霧擴散方向與影響範圍，藉由嘉義縣環保局官方臉書「嘉減碳」發布圖卡，提醒下風處鄉親緊閉門窗並配戴口罩；民眾若想即時了解空氣品質，可到環境部空氣網查詢。

    300台微型感測器24小時運轉進行偵測。（圖由嘉義縣環保局提供）

    300台微型感測器24小時運轉進行偵測。（圖由嘉義縣環保局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播