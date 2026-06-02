獨角仙生態公園車位不足及遊具燙人 中市建設局：將研議改善

天氣炎熱，獨角仙生態公園的金屬溜滑梯會燙人，吳振嘉議員及詹智翔等會勘，建議增加遮陽或包覆等改善。（詹智翔提供）

台中市東勢區獨角仙生態公園於5月中旬開幕，假日吸引大批家長帶著小朋友前往遊玩，因獨角仙生態公園未設置停車場，致鄰近的東勢客家文化園區停車場經常爆滿，一位難求，民眾違規將車停在人行道上，另天氣炎熱，造成金屬材質的溜滑梯燙人，民進黨台中市議員參選人詹智翔及國民黨市議員吳振嘉近日先後前往會勘，爭取利用附近閒置空地闢建停車場及增設遮陽設施等；建設局表示，將配合研議改善。

獨角仙生態公園於5月11日開幕後，假日吸引許多親子前往遊玩，因天氣炎熱，除了日前放養的30隻獨角仙受不了而紛紛死亡外，金屬材質的溜滑梯燙人，也危及小朋友遊玩的安全，加上東勢客家文化園區停車場常爆滿，許多民眾常將汽車、自行車或機車隨意停放在路邊或人行道，影響交通。

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詹智翔及吳振嘉議員分別於上周及昨天會同里長及市府相關單位會勘，建議租用鄰近的國有地等闢建停車場，並在金屬材質溜滑梯上方增設遮陽設施或加強包覆降溫；另在公園側邊增設欄杆或綠籬，避免孩童跑到路上發生危險；同時爭取將中華電信用地轉角圍欄改為透明的網狀柵欄，避免遮住視線，影響交通安全。

詹智翔並指出，目前東勢客家文化園區與獨角仙生態公園中間的小路，其實只是便道，旁邊有計畫道路，建議市府開闢計畫道路，並將東勢客家文化園區與獨角仙生態公園「縫合」，以免民眾進出發生危險。

建設局表示，市府重視民眾及地方的相關意見，將會帶回參考研議。

吳振嘉議員及詹智翔等皆會勘建議市府租用國有地設置停車場等，解決獨角仙生態公園停車問題。（吳振嘉提供）

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