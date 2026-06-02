為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    彰市「分日分類」上路滿月 清潔員：壓力大減

    2026/06/02 08:07 記者湯世名／彰化報導
    彰化市資源回收「分日分類」上路滿月，已逐漸上軌道。（清潔隊提供）

    彰化市資源回收「分日分類」上路滿月，已逐漸上軌道。（清潔隊提供）

    彰化市公所清潔隊以往在全品項收運時，由於品項多又雜，清潔隊員在車上須頂著烈日忙於分類，焦頭爛額，也因此去年夏季出現多達10起熱中暑案件，今年「分日分類」上路至6月1日滿月，隊員中暑件數為0，清潔隊對此指出，每天收運的品項變得單純化，不僅提供安全的作業環境，更大幅減輕隊員的作業壓力。

    市公所清潔隊長張筱薇表示，「分日分類」上路滿月，最大的效益在減輕第一線與後端同仁的工作負擔。過去全品項收運時，常因為民眾同時遞交的品項太多、太雜，在非常緊湊的節奏下，很容易發生來不及分類的狀況；分日分類實施後，收運品項變得單純，大幅減輕隊員的作業壓力；去年夏季有10件隊員熱到中暑，今年目前為止件數為0，由此即可看出。

    至於後端處理，過去因為前端來不及分，紙容器常混入一般紙堆中，導致車輛回場傾倒進儲坑後，必須額外加派人力進行二次挑揀；現在前端落實分流，紙類與紙容器徹底分開，問題迎刃而解。

    張筱薇說，目前仍有少部分長輩或民眾對特定品項的「對應收集日」還不是那麼熟悉，清潔隊會持續宣導。至於星期六全品項收運，確實也面臨到有些民眾會將平日的回收物全部集中到星期六，一次交給同仁。星期六全品項收運，是提供大家交運時間的彈性，請大家確實做好分類，特別是紙類及紙容器。呼籲市民配合分日分類，平日若有時間就分流交給他們，政策的出發點是給上班族方便，也給隊員方便，大家一起把回收品質做到最好。

    彰化市回收物星期六全品項收運。（清潔隊提供）

    彰化市回收物星期六全品項收運。（清潔隊提供）

    連日高溫酷熱難耐，清潔隊員沿街收垃圾與回收物相當辛苦。（資料照）

    連日高溫酷熱難耐，清潔隊員沿街收垃圾與回收物相當辛苦。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播