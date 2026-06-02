彰市「分日分類」上路滿月 清潔員：壓力大減

彰化市資源回收「分日分類」上路滿月，已逐漸上軌道。（清潔隊提供）

彰化市公所清潔隊以往在全品項收運時，由於品項多又雜，清潔隊員在車上須頂著烈日忙於分類，焦頭爛額，也因此去年夏季出現多達10起熱中暑案件，今年「分日分類」上路至6月1日滿月，隊員中暑件數為0，清潔隊對此指出，每天收運的品項變得單純化，不僅提供安全的作業環境，更大幅減輕隊員的作業壓力。

市公所清潔隊長張筱薇表示，「分日分類」上路滿月，最大的效益在減輕第一線與後端同仁的工作負擔。過去全品項收運時，常因為民眾同時遞交的品項太多、太雜，在非常緊湊的節奏下，很容易發生來不及分類的狀況；分日分類實施後，收運品項變得單純，大幅減輕隊員的作業壓力；去年夏季有10件隊員熱到中暑，今年目前為止件數為0，由此即可看出。

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至於後端處理，過去因為前端來不及分，紙容器常混入一般紙堆中，導致車輛回場傾倒進儲坑後，必須額外加派人力進行二次挑揀；現在前端落實分流，紙類與紙容器徹底分開，問題迎刃而解。

張筱薇說，目前仍有少部分長輩或民眾對特定品項的「對應收集日」還不是那麼熟悉，清潔隊會持續宣導。至於星期六全品項收運，確實也面臨到有些民眾會將平日的回收物全部集中到星期六，一次交給同仁。星期六全品項收運，是提供大家交運時間的彈性，請大家確實做好分類，特別是紙類及紙容器。呼籲市民配合分日分類，平日若有時間就分流交給他們，政策的出發點是給上班族方便，也給隊員方便，大家一起把回收品質做到最好。

彰化市回收物星期六全品項收運。（清潔隊提供）

連日高溫酷熱難耐，清潔隊員沿街收垃圾與回收物相當辛苦。（資料照）

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