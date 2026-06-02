追螢火蟲、賞櫻花更安全 草嶺青山坪明隧道直達祕境

古坑草嶺青山坪明隧道完工通車，未來到草嶺賞櫻、追螢更安全。（劉建國服務處提供）

雲林古坑草嶺近年來成為國內重要賞櫻花、追螢火蟲著名景點，尤其青山坪是中台灣第一波櫻花盛開地方，唯一的聯絡道易有土石崩落，古坑鄉公所獲中央補助約8500萬元建置青山坪明隧道，施工2年終於完工通車，確保遊客出入安全。

青山坪明隧道位在草嶺隧道旁產業道路，古坑鄉長林慧如指出，青山坪這幾年因櫻花、螢火蟲成為草嶺熱門景點，吸引許多遊客，農路是進入農場唯一道路，每到櫻花季、螢火蟲季節，進出遊客多，過去農路因為邊坡裸露，遇有颱風大雨就有大顆落石崩落，甚至砸毀原有的防護措施，擔心危及民眾安全，公所在2023年風災後提報復建工程，爭取建置明隧道。

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古坑鄉公所表示，農路是不能蓋明隧道，但因遊客多，加上邊坡高落石掉落風險高，在縣府與立委劉建國協助爭取，中央核定青山坪明隧道，長約近百公尺，確保進出人車安全。

劉建國說，中央核定第1期明隧道工程經費6640萬元，工程進行中，因去年7月颱風豪雨造成農路道路下方邊坡滑落嚴重，造成明隧道底板基礎遭掏空，沿線邊坡多處坍塌，災損範圍大，已影響明隧道工程，接獲村民陳情，他邀集農村水土保持署等單位前往現勘。

劉建國表示，與會各單位都認為，重新招標將延誤工期，向公共工程委員會爭取「後續擴充工程」方式辦理，中央再追加1780萬元，協助完成邊坡穩固與復建工程，再接續明隧道主體施作。

古坑鄉公所表示，青山坪明隧道口有咖啡杯及紅色、白色櫻花，枝幹上面還有成雙成對小鳥在玩樂的裝置藝術，很符合草嶺在地特色，且以後到青山坪賞櫻、追螢、喝咖啡更安全。

古坑草嶺青山坪明隧道完工通車，未來到草嶺賞櫻、追螢更安全。（劉建國服務處提供）

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