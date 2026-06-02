屏東全新籌備原住民音樂劇《婚，了頭的那一天》 徵選演員與歌隊

屏東縣2027年將推出全新原創原住民音樂劇。（圖由屏東縣政府提供）

積極推動自製音樂劇，屏東縣政府以在地文化與土地故事為創作養分，逐漸形塑出屬於屏東的南方劇場風格，明（2027）年將推出全新原創原住民音樂劇，即日起公開徵選演員及歌隊，縣府歡迎勇於挑戰自我的表演者踴躍投件，一起站上舞台，演出屬於屏東的故事。

屏縣府文化處表示，屏東擁有多元族群文化與豐厚的藝術底蘊，近年大力投入原創劇場製作，陸續推出《排灣傳奇》、《半島風聲 相放伴》及《港墘仔》東港音樂劇等作品，讓不同族群的故事，透過當代表演藝術被更多人看見。

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全新籌備的原住民音樂劇《婚，了頭的那一天》，將以婚禮前夕為故事核心，從家庭羈絆、浪漫愛情到自我認同切入，在喜慶熱鬧的氛圍中，深刻描寫角色內心深處的情感拉扯與人生課題。整部作品將結合音樂、戲劇與肢體表演，透過富有情感張力的舞台元素，呈現原住民族文化中真摯而濃烈的生命能量，也期待透過原創作品，持續培養屏東在地表演人才，累積劇場創作實力。

此次徵選不限性別，凡年滿18歲以上，具備歌唱、戲劇、舞蹈或肢體表演能力者皆可報名參加，也歡迎對原民文化具深刻理解的表演藝術家與跨界人才共同參與。報名時間即日起至6月15日截止，7月1日下午2時至5時在屏東演藝廳複審。詳細報名簡章與資訊，可至屏東縣政府文化處官方臉書粉絲專頁查詢。

2027屏東縣原創原住民音樂劇徵選演員即日報名。（圖由屏東縣政府提供）

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