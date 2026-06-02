廖大乙自爆用「這招」谷底翻身 百份添載金回饋鄉里

廖大乙（中）自爆曾染惡習，要過年了身上剩兩千，如今贊助100份每份168元添載金供弱勢及低潮者認領。（圖由廖大乙提供）

雲林縣口湖鄉富安宮將迎來百年首度「祀王大醮」，廟方與當地民眾正緊鑼密鼓籌辦，目前正受理王船「添載」儀式，知名民俗專家廖大乙也贊助100份每份168元添載金供弱勢及低潮者認領。他更自爆，曾窮到身上僅剩2000元，有賴各界幫助，也盼此舉傳遞正能量，助人谷底翻身。

雲林縣口湖鄉富安宮建廟已百年，廟方擇定6月18至22日舉行啟建祀王大醮，廟方更是邀請台南的師傅精心製作總長10台尺的王船，目前也正在受理添載儀式。

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廖大乙表示，36年前因沉迷於惡習，讓自己窮困非常，甚至還曾在春節除夕夜，自己身上還剩不到2000元，當時有神明託夢指點，要他參加王船醮的「添載」儀式改運，更是叮囑他要腳踏實地做事，果然人生真的從谷底反彈，事業漸漸穩定，如今得知故鄉雲林的富安宮將舉辦百年大醮，因此自掏腰包盼回饋鄉里。

廖大乙表示，弱勢民眾若正經歷經濟、事業挫折，或是身體欠佳等問題，只要有緣來到口湖富安宮，向薛府千歲擲筊獲同意，這份「添載」的費用就由他支付，此舉是為了幫助有需要者獲助，也希望領取者未來若發達，可以和他一樣，讓善的循環持續流動。

富安宮總幹事王識淵表示，祀王大醮6月18至22日舉行，主祀的薛府千歲將會出巡視萡子寮港遊天河，屆時隊伍將徒步近30公里，歡迎民眾前來見證地方宗教盛事。

廖大乙自爆曾染惡習，要過年了身上剩兩千，如今贊助100份每份168元添載金供弱勢及低潮者認領。（圖由廖大乙提供）

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